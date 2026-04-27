Sheinbaum anuncia acuerdo para bajar comisiones en el pago con tarjetas o vales en gasolineras

Debido al aumento en el valor de los combustibles derivado del contexto internacional, este lunes 27 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer un acuerdo alcanzado con la Asociación de Bancos de México (ABM).

De acuerdo a la mandataria, dicho convenio tiene como meta disminuir las comisiones en los pagos con tarjeta y vales en gasolineras de todo el país. El objetivo de esta medida, explicó, es contribuir a reducir el costo final de la gasolina magna, premium y el diésel, en beneficio de los consumidores.

Hoy vamos a anunciar la disminución de las comisiones en el pago de las gasolinas y del diésel, tanto para quienes pagan con tarjeta de crédito o débito como para aquellos que utilizan vales”, comentó.

El anuncio fue hecho en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbuam, quien detalló que el acuerdo fue alcanzado bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Édgar Amador, en conjunto con Emilio Romano Mussali, titular de la ABM.

Además, la jefa de Estado aprovechó el momento para resaltar también la participación de diversas empresas gasolineras y estaciones de servicio, y que uno de los principales objetivos es continuar reduciendo, particularmente, el precio del diésel.

fdm