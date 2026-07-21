¡Peso hila su segunda jornada de ganancias! Precio del dólar hoy 21 de julio de 2026

El peso mexicano registra su segunda jornada consecutiva de ganancias frente al dólar estadunidense, en un escenario donde los inversionistas mantienen la atención puesta en dos frentes clave: la reactivación de las negociaciones del T-MEC en Ciudad de México y la volatilidad geopolítica en Oriente Medio.

La divisa local cotiza en 17.4010 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.14%. El movimiento se da a la par de un dólar estadunidense estable a nivel global y un entorno de menor aversión al riesgo por parte de los mercados.

Revisión del T-MEC: clave para los flujos de inversión

El foco principal de los analistas locales se sitúa en la Ciudad de México, donde delegaciones de México y Estados Unidos retoman las conversaciones en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Entre los temas centrales de la agenda destacan cuatro sectores estratégicos:

Acero y aluminio: Reglas de origen y cuotas de exportación.

Reglas de origen y cuotas de exportación. Sector automotriz: Cumplimiento del contenido regional.

Cumplimiento del contenido regional. Agricultura: Regulación de comercio transfronterizo y disputas de mercado.

Regulación de comercio transfronterizo y disputas de mercado. Pagos electrónicos y servicios financieros: Marcos normativos e integración digital.

El resultado de estos diálogos será determinante para definir las expectativas de inversión extranjera directa (IED) y la continuidad de las corrientes de capital hacia activos mexicanos durante los próximos meses.

Tensiones en Oriente Medio y su impacto en el mercado global

A nivel internacional, los operadores evalúan el impacto de un repunte de la violencia en Oriente Medio tras las recientes acciones militares:

Ofensiva estadunidense: EU realizó bombardeos en el sur y oeste de Irán como respuesta a la muerte de tropas norteamericanas. Repercusiones regionales: Irán respondió atacando instalaciones vinculadas a Washington en Baréin, Kuwait y Jordania. Riesgos en el comercio de crudo: Se reportó el impacto a un buque petrolero en el estrecho de Ormuz, una de las arterias más importantes para el suministro energético mundial.

A pesar de la magnitud de los acontecimientos militares, los mercados financieros globales muestran hasta el momento una reacción moderada, lo que ha permitido al peso mexicano mantener la firmeza frente al billete verde.

Dólar hoy a peso mexicano del 21 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 21 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.54 pesos a la compra y 17.67 pesos a la venta.

- 16.54 pesos a la compra y 17.67 pesos a la venta. Banamex - 16.90 pesos a la compra y 17.82 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 17.82 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 21 de julio de 2026 • 09:55 hrs BBVA México Compra $16.54 Venta $17.67 Banamex Compra $16.90 Venta $17.82 Banorte Compra $16.20 Venta $17.70 Banco Afirme Compra $16.40 Venta $18.00 Scotiabank Compra $16.90 Venta $18.00

*Tipo de cambio a las 9:55 horas

Con información de Reuters