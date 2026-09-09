La inflación general aceleró en agosto al situarse en 3.26% a tasa anual, con lo que rompió la racha de cuatro meses a la baja, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, el índice general de precios se ubicó por cuarta ocasión dentro del rango de tolerancia establecido por el Banco de México, fijado en 3.00% con un margen de variación de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

Al interior del indicador, la inflación subyacente, que elimina los precios de los bienes y servicios más volátiles para determinar la tendencia de mediano plazo, llegó a 3.88% anual.

A su vez, el componente no subyacente, el cual agrupa a los productos agropecuarios y a los energéticos, registró un nivel de 1.13% anual.

La trayectoria ascendente obedeció al comportamiento de genéricos específicos con aumentos significativas en sus costos, entre los que destacaron la cebolla (32.70%); huevo (8.91%); vivienda propia (0.22%); loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.43%) y otras frutas (7.12%).

Acelera la inflación anual al consumidor: se ubica en 3.26% en agosto de 2026 Excélsior

Para fin de año

Ante este escenario, la Dirección de Estudios Económicos de Banamex prevé un avance progresivo en el índice general hacia el cierre de 2026.

Sin embargo, sus especialistas ajustaron sus expectativas al alza de manera moderada debido al desempeño reciente de las variables clave.

“Ahora anticipamos la inflación anual general en 4.0% y la subyacente en 3.9% para diciembre de este año”, señalaron en un informe los analistas Laura Díaz, Paulina Anciola e Iván Arias. Anteriormente, la institución proyectaba niveles de 4.2% para la general y 4.1% para la subyacente.

La modificación a la baja en las previsiones previas obedeció a que el repunte esperable en los productos agropecuarios comenzó a reflejarse más tarde de lo previsto, aunado a la perspectiva de un tipo de cambio más fuerte de lo estimado en revisiones anteriores.

El análisis de Banamex prevé que la inflación anual en el rubro de mercancías, en particular las no alimenticias, conserve una trayectoria baja respaldada por la firmeza de la moneda nacional.

Por el contrario, los servicios continuarán por encima de su promedio histórico debido a presiones acumuladas en los costos operativos, con especial peso en los salarios.

Dichas presiones sobre los servicios encontrarán cierto alivio debido a una creación de empleo modesta y a una mayor holgura en la actividad económica general, factores que permitirán descensos marginales en los próximos trimestres.