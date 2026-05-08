El secreto de la tumba olvidada de Hernán Cortés: ¿se puede visitar?

¿Sabes dónde está la tumba de Hernán Cortés? Este personaje histórico clave en México dejó nuestro mundo envuelto en intrigas incluso tras su muerte. Sus restos sufrieron una odisea digna de novela: múltiples exhumaciones, traslados ceremoniosos y, por supuesto, misterios que se prolongaron durante siglos.

Durante más de un siglo, nadie supo exactamente dónde estaba la tumba de Cortés. El polémico conquistador de Tenochtitlán y primer gobernador de la Nueva España no tiene un mausoleo, sino que sus restos se encuentran en un muro discreto dentro de una iglesia en el corazón del Centro Histórico de la CDMX.

Fue gracias a documentos secretos hallados en 1946 que su verdadera ubicación salió a la luz, y desde entonces sus restos permanecen en el sitio que él mismo —sin saberlo tal vez— había marcado como destino final de su viaje infinito.

Iglesia con tumba de Hernán Cortés. Foto: Facebook Catedrales, Iglesias, Ex conventos

¿Dónde está ubicada la tumba de Hernán Cortés?

La tumba de Hernán Cortés se encuentra en la Iglesia de Jesús Nazareno, también conocida como la Iglesia de la Inmaculada Concepción de María, ubicada en República del Salvador #119, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Detrás de un altar y junto a una pared, hay una pequeña placa de bronce con la inscripción “Hernán Cortés 1485–1547”, casi imperceptible entre la arquitectura del templo.

¿Se puede visitar la tumba?

Sí, pues la Iglesia de Jesús Nazareno está abierta a todo público; sin embargo, el lugar no está señalado, por lo que se recomienda buscar la placa de bronce ubicada junto al altar.

Iglesia con tumba de Hernán Cortés. Foto: Facebook Xalapa Antiguo

¿Cuándo murió Hernán Cortés?

Hernán Cortés murió en Sevilla en 1547, y fue sepultado originalmente allí. Sin embargo, su voluntad era reposar en México; por lo que en 1566, sus restos fueron trasladados a la iglesia de San Francisco en Texcoco, donde fue enterrado junto a su madre.

En 1629, tras la muerte de su último descendiente varón, sus huesos fueron llevados al convento franciscano del centro de la ciudad, cerca del altar mayor. Después, en 1716 se hicieron más exhumaciones y movimientos dentro del mismo templo franciscano.

Para 1794, y con el objetivo de cumplir con su deseo original, sus restos fueron finalmente trasladados al Hospital de Jesús Nazareno, fundado por él mismo.

–foto

Iglesia con tumba de Hernán Cortés. Foto: Facebook Roberto Escobedo

¿Qué pasó con los restos de Hernán Cortés después de la Independencia de México?

Después de la Independencia de México en 1821, el ambiente anti‑español generó el riesgo de profanación. Por eso, Lucas Alamán y el capellán mayor ocultaron los restos de Hernán Cortés bajo una tarima dentro del templo, y mandaron a Italia el busto y emblemas para hacer creer que habían salido del país.

En 1836, los restos fueron colocados en un nicho oculto en la pared del templo, lugar donde permanecieron, prácticamente olvidados, durante más de un siglo.

Fue hasta 1946 cuando documentos secretos permitieron localizar nuevamente la sepultura. Historiadores encontraron el nicho y confirmaron la identidad de los restos de Hernán Cortés y los depositaron de nuevo en el lugar, quedando bajo custodia del INAH.

En 1947, se reforzó la tumba con una placa con escudo de armas y pasó a ser oficialmente el sitio de descanso definitivo de Hernán Cortés.