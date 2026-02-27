Impulsan a las industrias culturales con Ícaro; recibirán proyectos hasta el 8 de abril

Fue lanzada ayer la edición 2026 de la incubadora Ícaro, plataforma integral y colaborativa dedicada a impulsar emprendimientos en las industrias culturales y creativas, la cual recibirá proyectos hasta el 8 de abril en la página icaroremprende.org.

Una vez cerrada la convocatoria, se seleccionarán 30 emprendimientos que recibirán una beca de formación con un valor estimado en 150 mil pesos, que contempla 182 horas de formación en línea sincrónica, mentorías especializadas y sesiones presenciales en la Universidad de la Libertad.

Creado en 2024, Ícaro surgió como una iniciativa orientada a profesionalizar el talento creativo mediante un modelo estructurado de formación empresarial, detalló ayer Álvaro

Hegewisch, director ejecutivo de Arte & Cultura del Centro Ricardo Salinas Pliego y promotor de Ícaro.

En su oportunidad, Sergio Vela, director de Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, detalló que “las industrias culturales y creativas aportan cerca de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en México, según datos confiables del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)”.

Recordó que dicho sector “enfrenta una altísima informalidad y también padece una limitada estructuración financiera, y frente a la fragilidad de esos modelos operativos, una proporción considerable de sus creadores se ve obligada a diversificar su actividad laboral, frecuentemente subordinando su práctica creativa a otras fuentes de ingreso que permitan justamente la subsistencia”.

Así que la mayoría de los emprendimientos culturales “no superan los cinco años de operación, y el acceso a incubadoras especializadas en industrias creativas es realmente escaso en nuestro país”.

