Visibilizan en teatro la salud mental en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico

Con la intención de dar espacio a la problemática que enfrenta el público joven, se presenta la obra Rompecabezas, escrita y dirigida por Berta Hiriart, que visibiliza el malestar psíquico contemporáneo.

La pieza, que cuestiona el mito de la normalidad, tendrá funciones en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico los fines de semana del 7 de marzo al 26 de abril.

Rompecabezas narra la historia de Camila, una joven de 15 años que enfrenta ansiedad, problemas económicos y la hospitalización de su madre en un centro psiquiátrico, lo que ha fragmentado su mundo; la protagonista busca respuestas en las herramientas que tiene a su alcance, como un influencer que promueve el pensamiento positivo e Iván, su amigo que padece ansiedad ante el cambio climático.

El proyecto también acerca al público al movimiento Orgullo Loco México, que reivindica la diversidad psicosocial y promueve una revisión crítica de las prácticas y discursos en torno a la salud mental, ya que según datos de la Organización Mundial de la Salud uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años sufre algún trastorno mental diagnosticado.

En esta puesta en escena se fomenta el uso del teatro de papel, donde tres intérpretes son narradores, al tiempo que manipulan títeres y objetos.

Rompecabezas tendrá funciones los sábados y domingos a las 13:00 horas en el Foro La Gruta.

LA MIRADA ÍNTIMA DE PENNY GORING

El Colegio de San Ildefonso presenta la exposición El desamor del amor/ Unloving love, de la británica Penny Goring, que reúne tres décadas de producción artística en donde aborda temas como la violencia, la resistencia emocional y el trauma.

La muestra, que integra por primera vez algunas esculturas, fue curada por Laura Smith y estará abierta al público hasta el 7 de junio.

ARTE CONTEMPORÁNEO, A LA VENTA

La obra de arte Goa de la artista brasileña Beatriz Milhazes se exhibe durante una sesión fotográfica previa a la subasta nocturna de arte moderno y contemporáneo de Sotheby’s, que se realizará el 4 de marzo en Londres.

La casa de subastas ofrecerá también obras de autores como Lucian Freud, Francis Bacon, David Hockney y Leon Kossoff, entre otros.

-AFP

cva*