Entre tacones y crítica social muestran cabaret, sátira y lucha femenina

La compañía teatral independiente Moyolpaqui inicia temporada con la reposición de la obra Se nos corrió el rímel (y la paciencia), un espectáculo de cabaret feminista, irreverente y musical, que forma parte de su repertorio y que ha participado en el Festival de Teatro Universitario.

El montaje, donde la risa es afilada, las faldas son cortas y la paciencia aún más, se presentará todos los sábados de marzo en el foro La Casa de Manolo y Lulú, ubicado en la calle Pinzón 75, entre Bolívar y Freyre.

A través de monólogos, humor ácido y musicales icónicos como Mein herr, Cell block tango y All that jazz, el elenco cuestiona las expectativas impuestas sobre las mujeres, el amor romántico como contrato social, la exigencia de “buena conducta” ante el enojo femenino y la rivalidad entre mujeres como mandato patriarcal, una larga crítica a todo lo convencional.

El tono combina burlesque, sátira y rebeldía, con un énfasis en la complicidad femenina: “si vamos a hacer un escándalo… ¡que sea juntas!”

El espectáculo es creado y dirigido por Karla Krisell Camarillo Ávila, con un elenco que interpreta a personajes inspirados en el universo del cabaret y del musical.

El diseño sonoro, vestuario y escenografía están a cargo de integrantes de la misma compañía, lo que refuerza su sello colaborativo.

La compañía, originaria de Veracruz, trabaja temas de identidad, memoria, raíces y luchas femeninas.

En su sitio oficial en redes sociales se presentan como un grupo que cruza historias de mujeres, espiritualidad y crítica social, con puestas en escena que dialogan con la violencia, la independencia y la reivindicación histórica.

“Cuando un escenario se apaga, la luz se va a vivir a los cuerpos que lo habitaron. Y qué cuerpos los nuestros… Histéricos, conflictivos y hermosamente exagerados. Gente que prefiere entaconarse y cantar sus penas antes que tragárselas en silencio. Y así, brillar”, cita Karla Krisell Camarillo en la presentación del regreso a los escenarios de esta puesta en escena.

Las funciones de Se nos corrió el rímel (y la paciencia), inician el sábado 7 de marzo a las 20:00 horas y se realizarán durante todos los sábados del mes.

