Última Hora Impreso de hoy

Entre tacones y crítica social muestran cabaret, sátira y lucha femenina

En el marco de los festejos por el 8M, Moyolpaqui Teatro presenta este espectáculo en el Foro La Casa de Manolo y Lulú, en Veracruz

Por: Lourdes López

thumb
En escena, el elenco cuestiona las expectativas impuestas sobre las mujeres y el enojo incubado durante siglos.

La compañía teatral independiente Moyolpaqui inicia temporada con la reposición de la obra Se nos corrió el rímel (y la paciencia), un espectáculo de cabaret feminista, irreverente y musical, que forma parte de su repertorio y que ha participado en el Festival de Teatro Universitario.

El montaje, donde la risa es afilada, las faldas son cortas y la paciencia aún más, se presentará todos los sábados de marzo en el foro La Casa de Manolo y Lulú, ubicado en la calle Pinzón 75, entre Bolívar y Freyre.

A través de monólogos, humor ácido y musicales icónicos como Mein herr, Cell block tango y All that jazz, el elenco cuestiona las expectativas impuestas sobre las mujeres, el amor romántico como contrato social, la exigencia de “buena conducta” ante el enojo femenino y la rivalidad entre mujeres como mandato patriarcal, una larga crítica a todo lo convencional.

El tono combina burlesque, sátira y rebeldía, con un énfasis en la complicidad femenina: “si vamos a hacer un escándalo… ¡que sea juntas!”

El espectáculo es creado y dirigido por Karla Krisell Camarillo Ávila, con un elenco que interpreta a personajes inspirados en el universo del cabaret y del musical.

El diseño sonoro, vestuario y escenografía están a cargo de integrantes de la misma compañía, lo que refuerza su sello colaborativo.

La compañía, originaria de Veracruz, trabaja temas de identidad, memoria, raíces y luchas femeninas.

En su sitio oficial en redes sociales se presentan como un grupo que cruza historias de mujeres, espiritualidad y crítica social, con puestas en escena que dialogan con la violencia, la independencia y la reivindicación histórica.

“Cuando un escenario se apaga, la luz se va a vivir a los cuerpos que lo habitaron. Y qué cuerpos los nuestros… Histéricos, conflictivos y hermosamente exagerados. Gente que prefiere entaconarse y cantar sus penas antes que tragárselas en silencio. Y así, brillar”, cita Karla Krisell Camarillo en la presentación del regreso a los escenarios de esta puesta en escena.

Las funciones de Se nos corrió el rímel (y la paciencia), inician el sábado 7 de marzo a las 20:00 horas y se realizarán durante todos los sábados del mes.

CVA*

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA

X