El ciclo Jóvenes Directoras Latinoamericanas impulsa talento femenino

En el marco del Día Internacional de la Mujer y con la intención de fortalecer la presencia femenina en el campo musical se realizará el ciclo Jóvenes Directoras Latinoamericanas que iniciarán con los conciertos Aquellos que anhelan respirar en libertad.

Dirigidos por la mexicana Edith Mora, los conciertos se realizarán el 27 de febrero a las 19:00 horas en el Pabellón Escénico del Bosque de Chapultepec y el domingo 1 de marzo, a las 12:00 horas, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso.

El repertorio para estos primeros dos conciertos, que serán acompañados por el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, incluye obras de las estadunidenses Caroline Shaw, Shara Nova y Ayanna Woods, así como de los compositores Ted Hearne y Kile Smith.

Edith Mora, quien es directora asistente de la Radcliffe Choral Society de la Universidad de Harvard, destaca que “es una labor muy importante porque ha habido compositoras a lo largo de la historia sin reconocimiento, incluso varias que escribieron con otro nombre para que sus obras se dieran a conocer. En este caso, todas son autoras de entre 29 y 40 años”.

Parte del repertorio corresponde a música compuesta en el siglo XXI e incluye los estrenos en México de To the hands y Hematite, de Caroline Shaw; Shift y Bound, de Ayanna Woods; How do I keep on feelin’ in this mean world, de Shara Nova; Jerusalem, de Kile Smith, y We cannot leave, de Ted Hearne.

En marzo, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes continuará sus presentaciones dentro del ciclo Jóvenes Directoras Latinoamericanas, bajo la dirección de la argentina Gisela Iuretig, que se realizará el viernes 20 de marzo a las 19:00 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes y el domingo 22 de marzo, a las 11:30 horas en el Museo Nacional de Arte.

cva*