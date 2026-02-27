Instituto Mexicano de Cinematografía enfrenta paro de trabajadores

Expresamos de manera conjunta, en una sola voz, nuestra inconformidad ante la situación laboral que actualmente se vive en el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). La falta de formalización contractual y de pago nos coloca en la necesidad de suspender actividades hasta que se regularicen los adeudos correspondientes y se garantice la seguridad salarial del personal del Capítulo 3000”, expresaron en un comunicado dirigido a Claudia Curiel, Elena Alatorre y Edgar Zamora, titulares de Cultura, Imcine y Hacienda, respectivamente.

Por tanto, “el personal de honorarios parará las actividades en su totalidad a partir del 1 de marzo de 2026, mientras que el Instituto no (garantice) la seguridad del salario del personal del capítulo 3000, así como la creación de mesas de diálogo para regularizar las demandas que se han enunciado”, expresaron en el documento, pese a que en días recientes las autoridades federales anunciaron un plan para fortalecer la cinematografía mexicana.

Además, lamentaron el panorama de incertidumbre que enfrentan respecto a su contratación para el periodo enero-diciembre de 2026, pues, aunque ya iniciaron los trámites de contratación para garantizar los pagos correspondientes, “éstos aún no se han formalizado”.

Y reclamaron que, pese a la situación, las autoridades les han solicitado continuar con sus labores, “lo que nos genera una profunda preocupación respecto a nuestra estabilidad laboral y al cumplimiento oportuno de nuestros ingresos”.

En respuesta, los trabajadores exigieron “el pago urgente y retroactivo a todos los trabajadores, que llevan desde el 1 de enero laborando sin certezas ni contrato”, así como la contratación indefinida e inmediata, que se reconozca el trabajo y la especialización de cada uno, así como su antigüedad laboral y sueldos proporcionales a las actividades que realizan.

Por otra parte, docentes del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) denunciaron que no están contratados bajo la Ley Federal del Trabajo, “pese a que realizan un trabajo subordinado, con horarios, programas académicos y directrices institucionales claras”, por lo que exigen el reconocimiento formal de la relación laboral, contratación por tiempo indeterminado conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT), inscripción retroactiva al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el reconocimiento de la antigüedad real.

Panorama incierto: Los trabajadores contratados por el Capítulo 3000 solicitaron la creación de mesas de diálogo para regularizar las demandas que han enunciado en días recientes.

Excélsior solicitó a la Secretaría de Cultura federal detalles de la situación, pero al cierre de la edición impresa, sólo informó que se encuentra en diálogo con los trabajadores.

cva*