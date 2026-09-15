Una intoxicación por alcohol puede pasar de la euforia a un colapso fisiológico letal en cuestión de minutos, afectando las funciones básicas de supervivencia.

El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA) advierte que dosis excesivas de etanol deprimen el sistema nervioso central, deteniendo la respiración y el ritmo cardíaco.

¿Intoxicación por alcohol? Estos son los síntomas por los que debes ir a urgencias Canva

Síntomas de intoxicación etílica que alertan gravedad

La intoxicación por alcohol manifiesta confusión severa, vómitos continuos, respiración lenta, piel azulada o pálida y pérdida del conocimiento. Estos signos indican un bloqueo peligroso en la capacidad metabólica del hígado para procesar la toxina etílica en el torrente sanguíneo.

Ante cualquier combinación de estos patrones físicos, la intervención médica inmediata resulta indispensable para prevenir daños irreversibles.

Confusión mental profunda o incapacidad para mantenerse consciente.

Vómitos ininterrumpidos que elevan el riesgo de broncoaspiración (inhalación de fluidos hacia los pulmones).

Respiración lenta (menos de ocho inhalaciones por minuto) o pausas respiratorias irregulares de más de diez segundos.

Piel pálida, fría o con cianosis (coloración azulada alrededor de los labios y uñas).

Riesgos vitales de una sobredosis de bebidas Canva

Riesgos vitales de una sobredosis de bebidas

Una sobredosis etílica provoca hipotermia (baja temperatura corporal), convulsiones por hipoglucemia (bajada drástica de azúcar), paro respiratorio o asfixia. El alcohol continúa ingresando a la sangre incluso si la persona ha quedado completamente inconsciente o ha dejado de beber.

Esperar a que la persona "duerma la borrachera" es un error letal que suele retrasar la asistencia profesional oportuna.

Pérdida completa de reflejos como el de arcada, facilitando el ahogamiento con el propio vómito.

Deshidratación severa capaz de ocasionar daño cerebral permanente o fallos renales.

Arritmias cardíacas que pueden derivar repentinamente en un paro cardiovascular definitivo.

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Cuándo ir al hospital por envenenamiento etílico

Debes acudir inmediatamente a la sala de urgencias si la persona no responde, presenta espasmos, respira de forma lenta o ha vomitado estando inconsciente. No intentes usar remedios caseros como duchas frías, café cargado o caminatas, ya que no reducen el nivel de alcohol.

Llamar a los servicios de emergencia de forma rápida es el único recurso válido para salvar una vida amenazada.

Mantener a la persona sentada o recostada de lado para evitar asfixia en caso de vómito.

Evitar dejar sola a la persona afectada mientras arriban los paramédicos al lugar.

Proporcionar información clara a los médicos sobre el tipo y cantidad de bebidas ingeridas.

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Primeros auxilios ante una emergencia médica etílica

Los primeros auxilios consisten en llamar a emergencias, recostar a la persona de lado en posición de seguridad y vigilar su respiración constantemente.

Asegúrate de mantener las vías respiratorias despejadas y abriga a la víctima para prevenir cuadros de hipotermia grave. Nunca intentes provocar el vómito de forma manual en alguien desorientado, ya que podrías causarle asfixia inmediata.

Colocar a la persona en posición lateral de seguridad con la rodilla doblada para fijar el cuerpo.

Cubrir a la víctima con una manta para combatir el descenso de la temperatura corporal.

Monitorear que la caja torácica continúe moviéndose de manera constante y regular.

Reconocer las señales de una sobredosis etílica marca la diferencia entre la vida y la muerte. Tu decisión rápida de buscar asistencia médica puede prevenir un desenlace fatal para alguien en riesgo.