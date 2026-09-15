¿Qué tomar cuando tienes cruda? Agua y otras opciones que sí pueden ayudarte

Después de una noche de copas, es común despertar con dolor de cabeza, sed, náuseas, cansancio o malestar estomacal. Ante estos síntomas, muchas personas recurren al café, los chilaquiles, un suero o incluso otra bebida alcohólica con la intención de quitar la cruda.

Aunque existen numerosos remedios caseros para combatir la resaca, no hay una solución que consiga eliminarla de inmediato. El organismo necesita tiempo para recuperarse de los efectos del alcohol y restablecer su equilibrio.

Mayo Clinic señala que el único remedio seguro para la resaca es el tiempo y que los síntomas pueden durar hasta 24 horas. Sin embargo, algunas medidas pueden ayudar a disminuir las molestias mientras el cuerpo se recupera.

¿Qué es bueno para la cruda? Lo que realmente funciona Canva

¿Qué es bueno para la cruda y qué realmente funciona?

La resaca puede provocar dolor de cabeza, mareos, náuseas, fatiga, sensibilidad a la luz y al sonido, irritabilidad y sed. MedlinePlus explica que estos síntomas aparecen después de consumir una cantidad elevada de alcohol.

Uno de los principales problemas después de beber es la pérdida de líquidos. Por eso, tomar agua puede ayudar a combatir la deshidratación, aunque no hará que el alcohol desaparezca más rápido del organismo.

Mayo Clinic recomienda beber agua o jugo de fruta en pequeños sorbos. También señala que los alimentos blandos, como las tostadas y las galletas saladas, pueden ayudar a asentar el estómago y aportar glucosa.

El descanso también es importante. Dormir no elimina el alcohol de forma instantánea, pero permite que el organismo tenga tiempo para recuperarse de sus efectos.

Aunque no existe un remedio milagroso para quitar la cruda, la hidratación, el descanso y una alimentación que el organismo tolere pueden disminuir algunas molestias. Aun así, el tiempo es el principal factor para la recuperación.

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¿Qué tomar para quitar la cruda: agua, suero o bebidas con electrolitos?

La sed y la boca seca son algunas de las molestias habituales de la resaca. Una de las opciones más sencillas es tomar agua durante el día, de preferencia en pequeños sorbos si existe náusea.

También pueden utilizarse bebidas con electrolitos. MedlinePlus indica que las soluciones con electrolitos y el consomé pueden ayudar a reponer sales y potasio que se pierden después del consumo de alcohol.

Sin embargo, esto no significa que un suero sea una cura para la cruda. Su función es contribuir a la hidratación y al reemplazo de algunos electrolitos, pero no acelera por sí mismo la eliminación del alcohol ni garantiza que desaparezcan los síntomas.

También es importante evitar una práctica muy popular: beber más alcohol para “curar” la resaca.

Mayo Clinic recomienda resistir esta tentación. Una nueva bebida alcohólica puede hacer que la persona se sienta mejor de manera momentánea, pero no resuelve la causa del malestar y puede prolongar la recuperación.

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¿Qué comer cuando tienes cruda? Alimentos que pueden ayudarte

Cuando existe náusea, dolor de estómago o falta de apetito, lo último que una persona suele necesitar es una comida pesada. En estos casos, es preferible comenzar con alimentos sencillos y fáciles de tolerar.

Mayo Clinic recomienda alimentos blandos, como tostadas y galletas saladas, que pueden ayudar a asentar el estómago y aportar glucosa. También menciona los caldos como una alternativa para recuperar parte de la sal y el potasio.

MedlinePlus coincide en que el consomé puede ayudar a reponer algunas sales y potasio.

Esto explica por qué un caldo puede resultar más conveniente que una comida abundante cuando el estómago está sensible.

Los famosos chilaquiles, tacos, garnachas y otros alimentos grasosos forman parte de los remedios populares contra la cruda, pero ninguno ha demostrado eliminar la resaca. Si una persona tiene náuseas o irritación estomacal, una comida demasiado pesada incluso puede aumentar el malestar.

Por eso, la mejor opción es comer de acuerdo con la tolerancia de cada persona y acompañar los alimentos con líquidos.

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¿El café, los chilaquiles y la cerveza realmente quitan la cruda?

La cultura popular ha convertido algunos alimentos y bebidas en supuestos remedios contra la resaca. El café es uno de los más conocidos, al igual que las comidas grasosas y la idea de tomar otra cerveza o una copa para “curarla”.

Sin embargo, no existe evidencia suficiente para considerar estos métodos una cura. Mayo Clinic señala que no hay remedios naturales que hayan demostrado mejorar de manera constante y eficaz los síntomas de la resaca.

Por su parte, MedlinePlus indica que algunas recomendaciones populares, como los jugos de fruta o la miel, cuentan con muy poca evidencia científica para demostrar que realmente funcionen contra la resaca. La recuperación suele ser cuestión de tiempo.

Por eso, tomar otra bebida alcohólica no es una buena estrategia. Tampoco conviene pensar que una comida grasosa puede absorber el alcohol que permanece en el organismo.

Si la intención es sentirse mejor, resulta más razonable priorizar agua, descanso y alimentos suaves, además de evitar más alcohol.

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¿Qué medicamentos puedes tomar para la cruda y cuáles debes evitar?

El dolor de cabeza es uno de los síntomas más comunes de la resaca, por lo que algunas personas recurren a analgésicos. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta práctica.

Mayo Clinic advierte que la aspirina y el ibuprofeno pueden irritar el estómago. Esto es relevante porque el alcohol también puede provocar irritación gastrointestinal.

Un punto todavía más importante es el paracetamol o acetaminofén. La combinación de alcohol y este medicamento puede causar daño hepático, por lo que no debe considerarse una opción automática para tratar el malestar después de beber.

Esto no significa que todas las personas deban evitar cualquier analgésico ante una resaca. La elección depende de factores como la cantidad de alcohol ingerida, el tiempo transcurrido, otros medicamentos que tome la persona y sus condiciones de salud.

Ante dudas sobre qué medicamento utilizar, especialmente si existe una enfermedad previa o se toman otros fármacos, lo recomendable es consultar a un profesional de la salud.

¿Cuándo la cruda puede ser una emergencia?

No todo malestar después de consumir alcohol debe considerarse una simple resaca.

Si una persona presenta confusión intensa, dificultad para permanecer consciente, problemas para respirar, convulsiones, pérdida del conocimiento o un deterioro importante de su estado, puede tratarse de una intoxicación por alcohol y no de una cruda común. En esos casos se necesita atención médica inmediata.

En resúmen no existe una cura inmediata para la cruda, el organismo necesita tiempo para recuperarse. Mientras tanto, beber agua, descansar y consumir alimentos suaves, si se toleran, puede ayudar a disminuir algunas molestias.

Las bebidas con electrolitos y el consomé también pueden contribuir a reponer líquidos y algunas sales, pero no deben considerarse remedios milagrosos.

Lo que sí conviene evitar es seguir tomando alcohol para intentar sentirse mejor, así como consumir medicamentos sin considerar sus posibles efectos después de beber.