La mayoría de las postales de diciembre en México abarcan las famosas posadas; sin embargo, ¿sabías que hay otras tradiciones navideñas únicas en el país? Te contamos dónde vivirlas para descubrir un mosaico cultural más diverso.

Basta con alejarse un poco de las rutas habituales y adentrarse en los barrios históricos, pueblos costeros, comunidades serranas y plazas del interior de México para descubrir que la Navidad es un cúmulo de costumbres excéntricas.

A lo largo de cinco siglos, el encuentro entre las cosmovisiones indígenas, las herencias europeas y las raíces afrodescendientes dio origen a festejos decembrinos que no existen en ningún otro rincón del planeta.

Si estás planeando una escapada invernal o simplemente quieres conocer el lado más auténtico y curioso de las fiestas de fin de año, este recorrido turístico y cultural te llevará por las tradiciones navideñas más singulares de México.

Noche de Rábanos Visit Mexico

5 tradiciones navideñas únicas en México

Noche de Rábanos

¿Dónde? Zócalo de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Cada 23 de diciembre por la tarde-noche, se lleva a cabo la Noche de Rábanos, una de las joyas culturales más emblemáticas de diciembre en México. Su historia se remonta a la época virreinal, cuando los frailes dominicos introdujeron el cultivo del rábano europeo en Oaxaca.

Para llamar la atención de los compradores entre tanta oferta durante la segunda mitad del siglo XIX, los agricultores comenzaron a seleccionar los rábanos con formas más caprichosas, entrelazadas o descomunales, y a tallarlos con navajas para darles apariencia de animales, personajes o escenas religiosas.

El ingenio creció tanto que los habitantes acudían al mercado solo para admirar aquellas piezas efímeras y colocarlas como adorno en sus mesas navideñas. En 1897, el entonces presidente municipal de Oaxaca, instituyó oficialmente el certamen anual de la Noche de Rábanos para formalizar y premiar el talento de los hortelanos.

Si vas de visita, te recomendamos formarte en la fila desde las 15:00 o 16:00 horas, ya que la exhibición dura apenas unas horas antes de que los tubérculos comiencen a deshidratarse.

La Danza de los Matachines

¿Dónde? Sierra Tarahumara (Creel, Norogachi y Guachochi) en Chihuahua; Saltillo y Arteaga en Coahuila; Monterrey en Nuevo León; y Ciudad Juárez.

Del 12 al 25 de diciembre (y en las celebraciones rarámuri de Navidad conocidas como Nochebuena Tarahumara), en estas regiones del norte se vibra al ritmo de tambores, violines y sonajas con la Danza de los Matachines, una expresión devocional de profundo arraigo indígena y mestizo.

Con raíces que mezclan las danzas guerreras prehispánicas de los pueblos del norte (como los rarámuri, tepehuanes y grupos chichimecas) con las antiguas danzas europeas de moros y cristianos introducidas por los misioneros jesuitas y franciscanos, los Matachines representan a "soldados de la Virgen" o danzantes de la fe que ofrecen su esfuerzo físico como manda o agradecimiento durante todo el año.

Con penachos altos decorados con plumas teñidas de colores brillantes, espejos pequeños (que simbolizan la luz y protegen contra las malas energías), camisas satinadas, faldellines bordados con carrizos que suenan al caminar, huaraches de suela gruesa y arcos o palmas de madera en las manos.

Durante las celebraciones de diciembre, especialmente alrededor del 12 de diciembre y en las vísperas de Navidad y Año Nuevo, las cuadrillas danzan durante horas frente a los templos y en las plazas públicas.

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La Rama

¿Dónde? Puerto de Veracruz, Boca del Río, Tlacotalpan, Alvarado, Cosamaloapan y Xalapa (Veracruz), así como comunidades de Tabasco, Campeche y Yucatán.

Visita tierras veracruzanas del 16 al 24 de diciembre (en algunas localidades, se extiende hasta el 6 de enero) para cantar La Rama, una tradición festiva llena de ritmo, humor y hospitalidad comunitaria.

El ritual consiste en cortar una rama frondosa de árbol y decorarla con esferas, cadenas de papel de China de colores, escarcha, globos, velitas o pequeños faroles. Al caer la tarde, grupos de niños, jóvenes y familias enteras salen a caminar de casa en casa cargando la rama iluminada mientras entonan: "Naranjas y limas, limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores".

Su origen es un claro ejemplo de sincretismo entre las celebraciones españolas del aguinaldo, las rondas navideñas andaluzas y las tradiciones afrocaribeñas y prehispánicas vinculadas con el culto a la naturaleza y la renovación agrícola en el solsticio de invierno.

Si los dueños de la casa abren la puerta y cooperan con monedas, dulces o frutas, el grupo canta estrofas de agradecimiento deseándoles salud y prosperidad; si la casa permanece cerrada o no hay cooperación, los cantores rematan con versos humorísticos y respetuosos reproches rimados antes de seguir su camino.

Pastorelas de Tepotzotlán

¿Dónde? Tepotzotlán, Estado de México (Hostería del Convento y en el centro).

Las Pastorelas de Tepotzotlán se celebran del 13 al 23 de diciembre, aunque las funciones más populares se llevan a cabo el 16 y 23. Esta puesta en escena heredada del virreinato nació en el siglo XVI como herramienta evangelizadora de los frailes franciscanos.

Su trama gira siempre en torno a un grupo de pastores que reciben el anuncio del ángel sobre el nacimiento del Mesías y emprenden el camino hacia Belén, pero en el trayecto son tentados por Lucifer y sus demonios mediante engaños cómicos, vicios humanos y situaciones picarescas, hasta que el Arcángel San Miguel interviene para derrotar al mal.

En Tepotzotlán, esta tradición alcanzó un nivel escénico emblemático porque la obra combina textos clásicos con humor contemporáneo mexicano, música en vivo, fuegos pirotécnicos y una verbena posterior que recrea una posada antigua con ponche, buñuelos y piñatas.

Es indispensable reservar boletos con varias semanas de anticipación para que puedas presenciar el espectáculo.

Cabalgata de los Carros Bíblicos Plaza de Armas

Cabalgata de los Carros Bíblicos

¿Dónde? Centro Histórico de Santiago de Querétaro, Querétaro (partiendo generalmente de la zona de Corregidora y Ángela Peralta hacia el Jardín Zenea y Plaza de Armas).

Mientras la mayoría de las ciudades mexicanas se concentran únicamente en las posadas domésticas, la ciudad de Santiago de Querétaro resguarda una procesión monumental con más de doscientos años de historia ininterrumpida: el desfile de los Carros Bíblicos, la noche del 23 de diciembre.

Se trata de una puesta en escena itinerante surgida en 1826 que surgió cuando el filántropo queretano José María Sotelo impulsó un desfile nocturno con carros alegóricos iluminados con antorchas y velas para representar pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento previos al nacimiento de Jesús.

Con el paso de los siglos, los carros evolucionaron técnicamente, incorporando iluminación eléctrica y estructuras decoradas con telas, papel metálico y escenografías artesanales.

En cada plataforma viajan actores voluntarios caracterizados como personajes bíblicos, acompañados por bandas de viento, mojigangas y grupos corales que recorren las calles.

La Navidad en México demuestra que la verdadera magia de diciembre no viene en cajas envueltas, sino en la creatividad colectiva con la que cada pueblo mantiene viva su memoria con todas sus tradiciones únicas.