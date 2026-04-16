¿Lavaste tus tenis y se pusieron amarillos? Así puedes dejarlos blancos otra vez

Muchas veces, al lavar los tenis usamos jabón de barra o detergentes fuertes pensando que así quedarán más limpios y como nuevos.

Sin embargo, esto puede provocar el efecto contrario: manchas amarillas después del secado que generan que no queden como esperamos, por lo que te daremos algunos tips caseros para que queden blancos de nuevo.

¿Por qué los tenis se ponen amarillos?

La razón principal es que quedan residuos de jabón por un mal enjuague. Cuando estos restos se secan, especialmente al sol, provocan ese tono amarillento que arruina el blanco original.

Otros factores que también influyen son:

Secarlos directamente bajo el sol

Secarlos directamente bajo el sol Exceso de humedad

Uso de productos demasiado agresivos

Por eso, un buen enjuague que sea minucioso, es clave para evitar este problema y dejarlos más limpios.

Trucos para que tus tenis blancos queden como nuevos Foto: Canva

¿Qué hacer si lave mis tenis y se pusieron amarillos?

En redes sociales se han popularizado varios métodos para devolverle el blanco a los tenis. Aunque no son milagrosos, sí pueden ayudarte si los aplicas correctamente.

Uno de los más conocidos es la mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre, utilizada para atacar manchas difíciles. Eso sí, es importante usar guantes o proteger la piel, ya que puede causar irritación.

Trucos para que tus tenis blancos queden como nuevos Foto: Canva

¿Cómo blanquear los tenis blancos?

Existen diversas sugerencias de mezclas caseras y productos específicos que pueden ser increíblemente útiles y efectivos para que tus tenis, queden relucientes y casi como nuevos.

Si quieres mejores resultados, estos son algunos métodos que puedes probar:

Bicarbonato de sodio + agua oxigenada

Esta combinación es una de las más efectivas. El bicarbonato ayuda a blanquear, mientras que el agua oxigenada desinfecta y elimina bacterias. Solo necesitas hacer una mezcla, aplicarla sobre las manchas con un cepillo de dientes que no uses y frotar suavemente.

Limón (ideal para tenis de tela)

El limón es un blanqueador natural. Mézclalo con un poco de agua y frota las manchas con un cepillo (puede ser uno de dientes). Después, déjalos secar, con la luz del sol por unas horas.

Agua micelar

Sí, el mismo producto que usas para la piel también puede ayudar con tus tenis. Aplica con un algodón o paño sobre las zonas sucias, especialmente en la puntera, para eliminar residuos y mejorar su apariencia.

Trucos para que tus tenis blancos queden como nuevos Foto: Canva

Tips clave para evitar que tus tenis se manchen otra vez

Para conservar el blanco de tu calzado por más tiempo, considera las siguientes recomendaciones:

Enjuaga perfectamente para eliminar todo el jabón Evita secarlos directamente al sol No uses detergentes agresivos Déjalos secar en un lugar ventilado

Trucos para que tus tenis blancos queden como nuevos Foto: Canva

Si quieres que tus tenis siempre luzcan impecables, estos trucos pueden marcar la diferencia. Con un poco de cuidado, puedes hacer que se vean como recién comprados sin gastar de más.