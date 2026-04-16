¿Cuándo salen de vacaciones los niños 2026? Esta es la fecha oficial de la SEP

Las vacaciones terminaron, pero la pregunta sigue en el aire: ¿cuándo acaba el ciclo escolar 2026 y cuándo vuelven los niños a descansar? Si ya no lo recuerdas o quieres organizarte con tiempo, aquí te lo contamos.

Este ciclo escolar inició el 1 de septiembre de 2025 para estudiantes de educación básica: preescolar, primaria y secundaria.

¿Cuándo se acaba el año escolar de 2026?

Si tienes hijos o estás pendiente de fechas importantes como entrega de boletas o el inicio de vacaciones, toma nota:

El ciclo escolar termina el miércoles 15 de julio de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP.

Esta fecha aplica para todas las escuelas de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional, incluyendo instituciones privadas.

Días sin clases antes de que acabe el ciclo escolar 2026

Antes de que lleguen las vacaciones de verano, todavía hay algunos días sin clases que pueden servirte para planear actividades o escapadas:

1 de mayo : Día del Trabajo

: Día del Trabajo 5 de mayo : Conmemoración de la Batalla de Puebla

: Conmemoración de la Batalla de Puebla 15 de mayo: Día del Maestro

También hay suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar, que se realiza el último viernes de cada mes:

29 de mayo

29 de mayo 26 de junio

3 de julio: Registro de calificaciones

Cuándo termina el año escolar 2026 Foto: Canva

¿Cuándo son las vacaciones de verano en SEP?

El ciclo escolar concluye el 15 de julio de 2026, dando paso a las esperadas vacaciones de verano que son de las más esperadas.

Este será el periodo vacacional más largo para los estudiantes de educación básica, con aproximadamente 6 semanas de descanso antes de iniciar un nuevo ciclo escolar.

Cuándo termina el año escolar 2026 Foto: Canva

¿Qué actividades puedo hacer con los niños durante las vacaciones?

Cuando terminan las clases, muchas familias buscan ideas para mantener a los niños entretenidos y aprovechar su tiempo libre.

Algunas opciones que pueden funcionar son:

Juegos creativos en casa Actividades artísticas como dibujo o manualidades Fomentar la lectura Escuchar música o tomar clases recreativas Salidas al aire libre

Cuándo termina el año escolar 2026 Foto: Canva

Lejos de mantenerlos ocupados, estas actividades ayudan a fortalecer el vínculo familiar y crear momentos de calidad.

Si no recordabas estas fechas, ahora ya puedes organizarte mejor para el cierre del ciclo escolar y en caso de requerirlo planear unas vacaciones sin contratiempos.