El truco de meter tu celular en el microondas, ¿para qué sirve?

El truco de meter el celular en el microondas suena raro, pero en realidad tiene una función especial, que muchos aseguran es de gran utilidad.

La idea la difundió en Tiktok el experto en tecnología Toni Reboredo y, de ahí cobró gran relevancia; para dejarlo claro, el microondas debe estar apagado.

Truco de meter tu celular en el microondas

Truco de meter tu celular en el microondas. Especial

Este método consiste en crear una especia de barrera para bloquear señales. Según explicó en su video, si envuelves el teléfono en papel aluminio y lo colocas dentro del microondas cerrado, el dispositivo puede quedar sin cobertura, sin datos y aparentemente “ilocalizable”.

La idea detrás del experimento es la llamada jaula de Faraday, un principio físico donde ciertos materiales conductores bloquean ondas electromagnéticas. El microondas ya tiene una estructura metálica diseñada para contener ondas en su interior, por eso ayuda a aislar señales.

Al sumar papel aluminio, el bloqueo puede ser mayor. En la demostración, primero el teléfono aún recibía llamadas solo dentro del microondas, pero al envolverlo con aluminio dejó de sonar.

¿Cómo hacerlo paso a paso?

Para hacer el truco que mostró Toni Reboredo, sin riesgos, la clave es recordar que el microondas no se enciende en ningún momento. Se usa solo como contenedor metálico para bloquear señal.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

Toma tu celular y verifica que tenga señal normal, datos o WiFi activos.

Consigue una hoja de papel aluminio suficiente para envolverlo.

Envuelve el teléfono completamente con el aluminio, procurando cubrir bien los lados.

Coloca el celular envuelto dentro del microondas.

Cierra la puerta del microondas, pero no lo prendas .

Desde otro teléfono, intenta llamarlo o revisa si sigue conectado. En teoría, debería perder señal o no recibir llamadas.

Riesgos a considerar

Truco de meter tu celular en el microondas. Especial

Algunas personas hacen este truco de meter el celular al microondas por curiosidad, pruebas tecnológicas o preocupaciones de privacidad. Si el celular no recibe señal, redes móviles y WiFi no pueden comunicarse con él, por lo que actúa como si estuviera apagado o fuera de cobertura.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta los riesgos: : jamás debes encender el microondas con el celular y el aluminio dentro. El aluminio puede generar chispas, dañar el aparato e incluso provocar incendio. El experimento solo se hace con el electrodoméstico desconectado o apagado.

En la práctica, si solo quieres desconectarte o evitar rastreo momentáneo, es mucho más sencillo y seguro:

Activar modo avión. Esto corta la conexión móvil, WiFi y Bluetooth de forma inmediata. Algunos teléfonos permiten volver a activar WiFi manualmente si lo deseas.

Apagar el celular por completo también sirve. El teléfono deja de transmitir y recibir señales, aunque algunos modelos modernos pueden mantener funciones mínimas de localización si están configuradas.

Desactivar datos móviles, WiFi y Bluetooth manualmente es útil si quieres seguir usando ciertas funciones offline, como cámara, notas o música descargada.

Retirar la SIM física puede impedir la conexión a la red móvil en teléfonos que no usan eSIM , aunque seguiría funcionando con WiFi si está encendido.

Guardar el celular en una bolsa tipo jaula de Faraday es otra alternativa. Son fundas especiales diseñadas para bloquear señal celular, GPS, WiFi y Bluetooth. Se usan en privacidad digital, pruebas forenses o viajes.

Ir a una zona sin cobertura (sótanos, elevadores, áreas remotas) también produce un efecto similar, aunque no es controlable.

El truco viral es más una demostración de física que una recomendación cotidiana.

*mvg*