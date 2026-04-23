El secreto del Feng Shui: el lugar exacto donde debes guardar tu dinero para atraer riqueza

El Feng Shui es una disciplina ancestral que estudia cómo la energía conocida como Chi, fluye en los espacios que habitamos. Su objetivo principal es equilibrar ese flujo para mejorar distintos aspectos de la vida, como la salud, las relaciones y, por supuesto, el dinero.

Lejos de ser solo una tendencia decorativa, el Feng Shui plantea que el orden, la ubicación de los objetos y los elementos simbólicos pueden influir directamente en la percepción de abundancia y bienestar.

El rincón clave: dónde guardar el dinero según el Feng Shui

Uno de los principios más importantes de esta filosofía es identificar el llamado “rincón de la riqueza”, también conocido como el área Xun dentro del mapa energético del hogar.

Para ubicarlo, debes colocarte en la entrada principal de tu casa mirando hacia el interior. El espacio que queda al fondo a la izquierda corresponde a la zona de la abundancia.

Casa

Este lugar es considerado ideal para guardar dinero en efectivo, colocar una caja fuerte o incluso una alcancía. Según el Feng Shui, mantener ahí tus ahorros ayuda a activar la energía de la prosperidad y a “hacer crecer” los recursos.

El contenedor también importa

No basta con elegir el lugar correcto; la forma en la que guardas el dinero también tiene un significado simbólico importante.

Una caja fuerte sólida, ubicada a una altura media, transmite estabilidad. Por otro lado, guardar billetes en sobres rojos es una práctica común, ya que este color representa protección, suerte y activación de la energía.

Feng Shui Canva

Otra opción popular es el llamado “frasco de la abundancia”: un recipiente de vidrio donde se colocan monedas de distintas denominaciones o países. Esto simboliza movimiento constante y apertura a nuevas oportunidades económicas.

Lugares donde NO deberías guardar dinero

Así como hay zonas que favorecen la riqueza, también existen espacios considerados “fugadores” de energía, donde el dinero podría estancarse o perder su simbolismo positivo.

El baño es uno de los principales. Al estar asociado con desagües y flujo de agua, se cree que guardar dinero ahí representa pérdidas constantes.

La cocina tampoco es recomendable, ya que el exceso del elemento fuego puede “consumir” la energía del dinero antes de que crezca.

Cocina

Debajo del colchón es otro error frecuente. Aunque muchas personas lo hacen por seguridad, el Feng Shui considera que esto bloquea el flujo energético y genera estancamiento.

Finalmente, los espacios sucios o desordenados también afectan. El dinero, desde esta perspectiva, necesita un entorno limpio y organizado para “permanecer”.

Pequeños trucos para activar la abundancia

Además de la ubicación, existen prácticas sencillas que pueden potenciar la energía del dinero en casa.

Colocar un espejo cerca de donde guardas tus ahorros es una de ellas. Este recurso simboliza la duplicación de la riqueza, ya que refleja lo que tiene enfrente.

Dinero

También se recomienda añadir elementos naturales, especialmente plantas saludables. Algunas especies, como la conocida “planta del dinero”, se asocian con crecimiento y prosperidad.

El orden es otro factor clave. Mantener el espacio limpio, sin papeles innecesarios o acumulación de objetos, favorece un flujo energético más armonioso.

Más allá de lo simbólico

Aunque estas prácticas pueden resultar atractivas, es importante entender que el Feng Shui no sustituye la planificación financiera. Su función es complementar el entorno emocional y mental, ayudando a crear una sensación de control, enfoque y bienestar.

En otras palabras, organizar tu espacio puede influir en tu actitud hacia el dinero, pero la estabilidad económica también depende de decisiones concretas como el ahorro, la inversión y el manejo responsable de los recursos.

Feng Shui

El Feng Shui ofrece una perspectiva interesante sobre la relación entre el entorno y la prosperidad. Para quienes creen en su filosofía, cada detalle cuenta: desde la orientación de un mueble hasta el lugar donde se guarda el dinero.

AAAT*