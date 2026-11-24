La temporada navideña 2026 despliega una amplia cartelera de actividades familiares en la Ciudad de México (CDMX) a partir de finales de noviembre y hasta enero de 2027. Recintos emblemáticos, parques públicos y teatros capitalinos alistan espectáculos iluminados, puestas en escena y festivales gratuitos para todas las edades.

Esta semana arrancan las primeras experiencias masivas con el encendido de Christmas in the Park en Six Flags México el 26 de noviembre, seguido de la aventura interactiva Salvando la Navidad en Polanco los días 28 y 29 de noviembre.

Parque temático de Navidad. Foto de FB: Six Flags México

La agenda decembrina también integra producciones clásicas como El Cascanueces en el Auditorio Nacional, galas al aire libre en el Castillo de Chapultepec y ferias gastronómicas con entrada libre en el Centro Histórico.

Parques temáticos y experiencias inmersivas

Six Flags México, ubicado en la alcaldía Tlalpan, encenderá millones de luces navideñas del 26 de noviembre de 2026 al 17 de enero de 2027 con Christmas in the Park. El parque de diversiones combinará sus juegos mecánicos con desfiles nocturnos, espectáculos musicales y caída de nieve artificial.

En Polanco, el Parque Lincoln recibirá Salvando la Navidad los días 28 y 29 de noviembre de 2026. Esta aventura interactiva al aire libre reta a niños y adultos a resolver acertijos mediante pistas distribuidas por el lugar, con boletos que oscilan entre $340 y $650 MXN.

La Navidad llega a Six Flags México con actividades temáticas. Foto de FB: Six Flags México

Para quienes buscan opciones sin costo, el Bosque de San Juan de Aragón albergará la Navidad Medieval Encantada el 12 y 13 de diciembre de 2026. Este festival familiar de entrada gratuita ofrecerá música en vivo, personajes caracterizados y dinámicas temáticas al aire libre.

Por su parte, El Palacio de Hierro Polanco presenta El Palacio de la Navidad hasta el 6 de enero de 2027, incluyendo una Selfie Experience disponible hasta el 24 de diciembre. Adicionalmente, el centro comercial Perisur instalará un mercadito navideño de estilo europeo hasta el 24 de diciembre.

Teatro y danza clásica

La cartelera escénica recibe a La Fábrica de Santa del 11 al 23 de diciembre de 2026 en el Teatro Rafael Solana, ubicado en Coyoacán. En esta obra musical interactiva, los niños recorren el taller navideño, conviven con Santa Claus y sus duendes, y depositan su carta en el buzón oficial.

El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández presentará Navidades en México en la Explanada del Castillo de Chapultepec durante fechas seleccionadas de diciembre, incluida una función el 27 de diciembre a las 19:00 horas. El montaje al aire libre escenifica el nacimiento, los Reyes Magos y una posada tradicional con piñatas y música típica.

La fábrica de Santa se presentará en el teatro Rafael Solana. Foto de FB: La fábrica de Santa

El clásico ballet El Cascanueces ofrecerá tres alternativas para distintos presupuestos en la capital. La Compañía Nacional de Danza encabezará la temporada principal en el Auditorio Nacional del 18 al 23 de diciembre, con localidades que van de $380 a $1,800 MXN.

Asimismo, el público disfrutará de funciones adicionales de El Cascanueces en el Teatro Balderas y presentaciones completamente gratuitas en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) del 3 al 13 de diciembre, acercando la danza clásica a todas las familias.

Conciertos y festivales gastronómicos

La oferta musical íntima llegará el 19 de diciembre de 2026 al Centro Cultural Roberto Cantoral, en Xoco, con Candlelight: Clásicos de Navidad. Rodeado por cientos de velas, un cuarteto de cuerdas interpretará villancicos y piezas decembrinas en un recital apto para adultos y niños mayores de 8 años.

El Café y Chocolate Fest estará en el Centro Histórico. Foto de FB: Café y Chocolate Fest

En el ámbito culinario, el Palacio de la Autonomía de la UNAM, situado en el Centro Histórico, recibirá el Café y Chocolate Fest Navideño los días 5 y 6 de diciembre de 2026. La feria gastronómica tendrá entrada libre y reunirá bebidas calientes, repostería de temporada, cacao artesanal y actividades culturales.

El Museo de Arte Popular (MAP), en el Centro, mantiene abierta la Exposición de Piñatas Artesanales hasta el 13 de diciembre de 2026. Esta muestra exhibe piezas tradicionales y contemporáneas creadas por artesanos mexicanos, con acceso general desde $60 MXN.