Supermercados de comida coreana en CDMX: las tiendas imperdibles para fans del K-pop

La influencia de Corea del Sur dejó de limitarse a la música y la televisión. En la Ciudad de México, ese fenómeno también se percibe en los hábitos de consumo, en especial en la forma en que nuevas generaciones exploran la gastronomía internacional.

Entre pasillos llenos de colores, empaques llamativos y sabores distintos, los supermercados coreanos se han convertido en una parada frecuente para quienes buscan algo más que una simple compra: una experiencia cultural.

Supermercados de comida coreana en CDMX Inteligencia Artificial.

Supermercados de comida coreana en CDMX

El auge de la cultura coreana no solo se relaciona con el K-pop y los K-dramas que dominan playlists y plataformas de streaming en México; también se refleja en el interés por su gastronomía. Cada vez más personas buscan desde ramen instantáneo hasta snacks virales y productos para el cuidado de la piel.

En la Ciudad de México existen supermercados especializados que reúnen cultura, gastronomía y tendencias. La mayoría se ubica en la Zona Rosa y colonias cercanas, lo que los posiciona como espacios atractivos tanto para fans como para quienes desean acercarse por primera vez a esta cultura.

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¿Dónde hay supermercados coreanos en CDMX?

Estas son algunas opciones para comprar comida coreana en la capital:

1. Doksuri

Doksuri se estableció en México hace más de dos décadas. Se ubica en Río Pánuco número 163, colonia Cuauhtémoc. La tienda abre de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas. Su permanencia la convierte en uno de los referentes en productos coreanos en la ciudad.

2. Asiaon Mart

Esta cadena cuenta con siete sucursales en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que amplía las opciones para adquirir productos coreanos.

Entre sus ubicaciones destacan:

Fórum Buenavista: Fórum Buenavista 2-38, Buenavista, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Fórum Buenavista 2-38, Buenavista, Cuauhtémoc, Ciudad de México Parque Vía Vallejo: Calz. Vallejo 1090-Local L260 - L260B, Sta Cruz de las Salinas, Azcapotzalco, Ciudad de México

Calz. Vallejo 1090-Local L260 - L260B, Sta Cruz de las Salinas, Azcapotzalco, Ciudad de México Parque Las Antenas: Avenida Canal de Garay 3278, Parque Las Antenas L215, L215B, Iztapalapa, Ciudad de México

Avenida Canal de Garay 3278, Parque Las Antenas L215, L215B, Iztapalapa, Ciudad de México Eduardo Molina: Eduardo Molina 6730, Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, Ciudad de México

Eduardo Molina 6730, Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, Ciudad de México Centro Histórico: José María Pino Suárez 81, Cuauhtémoc, Ciudad de México

José María Pino Suárez 81, Cuauhtémoc, Ciudad de México Ecatepec: Av. Carlos Hank González 120-Local 105,105-A, Rinconada de Aragon, Estado de México

Av. Carlos Hank González 120-Local 105,105-A, Rinconada de Aragon, Estado de México Mundo E: Manzana 003 Local B06, Hab Jardines de Santa Monica, 54055 Tlalnepantla

El horario de atención es de lunes a sábado de 8:30 a 19:00 horas y domingo de 10:00 a 17:30 horas. También ofrece servicio a domicilio.

Supermercados de comida coreana en CDMX Captura de pantalla.

3. Amart Río Tíber

Ubicada en Río Tíber 71, en la alcaldía Cuauhtémoc, esta tienda ofrece productos coreanos tanto al mayoreo como al menudeo, lo que la convierte en una opción versátil.

4. Toyo Foods

Este supermercado se localiza en Leibnitz 205, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Su horario de atención es de 10:00 a 18:00 horas. Cuenta con una selección de productos asiáticos, incluidos artículos coreanos.

5. Oppa Mart

Oppa Mart se describe como una tienda de productos asiáticos pensada para fans de la cultura pop. Se ubica en Belgrado 1, colonia Juárez, y abre de 9:00 a 22:00 horas. Su concepto combina tienda y experiencia, con espacios que invitan a recorrer y descubrir productos.

Supermercados de comida coreana en CDMX Captura de pantalla.

¿Cuánto cuesta comprar comida coreana en CDMX?

El precio es uno de los factores que más interés genera entre quienes visitan estos supermercados.

En tiendas como Asiaon Mart, los costos aproximados son:

Ramen individual: entre 35 y 40 pesos

Paquetes de ramen: alrededor de 150 pesos

Bebidas importadas: desde 25 pesos

En el caso de Oppa Mart, algunos productos presentan precios más elevados debido al concepto del lugar, que incluye ambientación temática y espacios para consumir alimentos.

A pesar de estas variaciones, los supermercados coreanos se mantienen como una opción accesible, en especial para jóvenes interesados en la cultura asiática.

Supermercados de comida coreana en CDMX Captura de pantalla.

De K-pop a la cocina ¿Por qué los supermercados coreanos son tendencia en México?

El crecimiento de estos espacios está vinculado al impacto global de la cultura coreana. México figura entre los países con mayor número de seguidores del K-pop, lo que ha impulsado el interés por otros aspectos de su estilo de vida.

El consumo de productos coreanos responde a una conexión emocional con contenidos musicales y audiovisuales. Muchas personas buscan replicar lo que ven en series o probar alimentos populares en redes sociales.

Este fenómeno también refleja un cambio en la forma en que el entretenimiento influye en la vida cotidiana. La experiencia de compra se transforma en una extensión del consumo cultural.

Los supermercados coreanos en la Ciudad de México forman parte de una tendencia que conecta entretenimiento, gastronomía y consumo. Su presencia responde al interés creciente por la cultura asiática y a la búsqueda de nuevas experiencias en la ciudad.

Estos espacios ofrecen una alternativa para quienes desean explorar sabores distintos o acercarse a una cultura que ha ganado relevancia a nivel global. Más allá de la compra, representan un punto de encuentro entre tendencias internacionales y hábitos locales.