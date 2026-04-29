¿Sueñas con estudiar en Corea del Sur? Esto necesitas para lograrlo desde México

Corea del Sur se ha posicionado como uno de los destinos académicos más atractivos del mundo. Su combinación de innovación, cultura y calidad educativa ha despertado el interés de miles de jóvenes que buscan una experiencia internacional distinta.

Sin embargo, dar este paso implica más que entusiasmo: requiere información clara, preparación y cumplir con una serie de procesos que pueden resultar complejos si no se conocen a detalle.

A continuación, te explicamos qué necesitas, cuánto cuesta y cómo puedes iniciar tu camino para estudiar en este país asiático.

¿Cómo viajar de intercambio a Corea del Sur? Canva.

¿Qué se necesita para ir de intercambio a Corea del Sur? Requisitos clave para mexicanos

El primer paso para estudiar en Corea del Sur consiste en cumplir con los requisitos académicos y migratorios que establecen sus autoridades.

El documento más importante es la visa de estudiante tipo D-2, obligatoria para quienes cursarán estudios universitarios o programas de intercambio mayores a 90 días.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Carta de aceptación emitida por una universidad coreana

Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez

Formulario de solicitud de visa y fotografías recientes

Certificados académicos oficiales

En algunos casos, comprobantes adicionales como antecedentes penales

Además, es necesario demostrar solvencia económica. Las autoridades solicitan comprobar recursos que pueden oscilar entre ₩10 y ₩20 millones, lo que equivale aproximadamente a 9,000 a 15,000 dólares (poco más de 250 mil pesos mexicanos), dependiendo del programa.

Otro punto relevante es contar con seguro médico internacional y, en ciertos casos, acreditar dominio del idioma inglés o coreano mediante certificaciones oficiales.

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¿Cómo aplicar a un intercambio en Corea del Sur desde México?

El proceso de aplicación puede variar según la institución, pero sigue una estructura general que conviene iniciar con al menos seis meses de anticipación.

1. Elegir universidad y programa

Corea del Sur cuenta con universidades reconocidas a nivel global, especialmente en áreas como tecnología, negocios e ingeniería. La elección dependerá del perfil académico y los objetivos del estudiante.

2. Aplicar por convenio o de forma independiente

Existen tres vías principales:

Convenios entre universidades mexicanas y coreanas

Programas internacionales de intercambio

Aplicación directa a instituciones en Corea del Sur

3. Reunir documentación

Los documentos más solicitados incluyen historial académico, cartas de recomendación y un ensayo de motivos.

4. Obtener la carta de aceptación

Este documento resulta indispensable para continuar con el trámite de visa.

5. Tramitar la visa D-2

El proceso se realiza ante la embajada de Corea del Sur con todos los documentos completos.

6. Registro al llegar al país

Una vez en Corea, los estudiantes deben tramitar la Tarjeta de Registro de Extranjero (ARC) y registrarse en el sistema de salud.

Especialistas en movilidad estudiantil coinciden en que la organización y la anticipación marcan la diferencia para evitar contratiempos.

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Becas y programas para estudiar en Corea del Sur

Uno de los principales atractivos de estudiar en Corea del Sur es la posibilidad de acceder a becas y apoyos económicos.

La más destacada es la Global Korea Scholarship (GKS), impulsada por el gobierno coreano. Este programa ofrece:

Cobertura de matrícula

Alojamiento

Apoyo mensual para manutención

Curso intensivo de idioma coreano

El proceso de selección es competitivo y considera el desempeño académico, habilidades lingüísticas y motivación del aspirante.

Las convocatorias suelen publicarse entre enero y abril, y pueden gestionarse a través de la embajada o directamente con universidades coreanas.

Además, diversas instituciones ofrecen becas parciales dirigidas a estudiantes internacionales, lo que permite reducir de forma considerable los costos.

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¿Cuánto cuesta un intercambio en Corea del Sur?

El costo de estudiar en Corea del Sur depende del estilo de vida, la ciudad y la institución elegida. Aun así, existen gastos básicos que todo estudiante debe contemplar.

Costos aproximados:

Prueba financiera: ₩10,000,000 a ₩20,000,000 (Cerca de 250 mil pesos)

₩10,000,000 a ₩20,000,000 (Cerca de 250 mil pesos) Seguro médico anual: ₩200,000 a ₩300,000 (Al rededor de 3,500 pesos)

₩200,000 a ₩300,000 (Al rededor de 3,500 pesos) Trámite de visa: entre 30 y 50 euros (Poco más de 1,000 pesos)

entre 30 y 50 euros (Poco más de 1,000 pesos) Gastos mensuales (alojamiento, alimentación y transporte): variables

También es importante considerar que los estudiantes internacionales tienen la posibilidad de trabajar hasta 20 horas semanales, lo que puede ayudar a cubrir parte de los gastos durante su estancia.

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¿Por qué estudiar en Corea del Sur? Ventajas académicas y culturales del destino

Estudiar en Corea del Sur no solo implica acceder a educación de calidad, también ofrece una experiencia cultural enriquecedora.

Entre sus principales ventajas destacan:

Universidades con alto reconocimiento internacional

Programas académicos en inglés y coreano

Infraestructura tecnológica avanzada

Entornos seguros y con alta calidad de vida

El país también ha ganado relevancia global gracias a la llamada Hallyu, una ola cultural que abarca música, cine y gastronomía, lo que incrementa su atractivo entre estudiantes de todo el mundo.

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Viajar de intercambio a Corea del Sur requiere cumplir con una serie de requisitos académicos, económicos y migratorios, además de seguir un proceso estructurado que inicia desde la elección de universidad hasta la obtención de la visa.

El acceso a becas, la posibilidad de trabajar durante la estancia y la oferta educativa del país amplían las oportunidades para estudiantes internacionales. Contar con información clara y planificar con anticipación permite llevar a cabo este proyecto académico de manera ordenada y viable.