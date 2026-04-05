Cómo ganar un Picasso con boleto de 100 euros

La Fundación para la Investigación del Alzheimer organiza desde Francia una gran lotería benéfica con la iniciativa 1 Picasso por 100 euros, informa el organismo en su portal de internet, en el que invita al público de todo el mundo a participar en “una lotería única”, pues con la compra de un boleto de cien euros, se puede ganar un cuadro del artista español Pablo Picasso (1881-1973), valorado en un millón de euros.

“Se ha puesto a la venta un número limitado de 120 mil boletos. Cada boleto comprado ofrece una oportunidad única de convertirse en propietario de una obra original de Picasso, al tiempo que se apoya la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer”, apunta la Fundación.

El sorteo se realizará el próximo 14 de abril, a las 18:00 horas, en la casa subastadora Christie’s París, bajo la supervisión de un notario, se detalla.

La obra es Cabeza de mujer, un gouache sobre papel que Picasso confeccionó en 1941, que procede de la colección de Opera Gallery.

Subasta 1 Picasso por 100 euros Fondation Recherche Alzheimer

“Gracias a la generosidad del público y a la fama mundial de Picasso, esperamos recaudar una importante suma de fondos para impulsar la investigación y devolver la esperanza a las familias afectadas por el Alzheimer”, destaca el doctor Olivier de Ladoucette, presidente de la Fundación para la Investigación del Alzheimer (Fondation Recherche Alzheimer).

Los fondos recaudados por la campaña se destinarán exclusivamente a financiar la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer, aclaran.

Ésta es la mayor organización del país galo dedicada a la investigación sobre el Alzheimer y las diversas enfermedades relacionadas. Ha invertido 29 millones de euros en investigación y ha apoyado a 195 investigadores en todo el mundo.

1 Picasso por 100 euros

La iniciativa, ideada originalmente por Péri Cochin, nació en 2013 y recaudó fondos para la preservación de Tiro, ciudad Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, mediante la construcción de una aldea artesanal que contribuyó a revitalizar la artesanía tradicional.

La segunda edición, en 2020, movilizó a participantes de más de 100 países, recaudando fondos para la ONG CARE con el fin de apoyar programas de agua potable e higiene durante la pandemia de COVID-19.

Este año, los fondos se destinarán a la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer, la principal causa de dependencia entre los adultos mayores, que afecta a 35 millones de personas en todo el mundo. Tras el sorteo, la Fundación para la Investigación del Alzheimer lanzará una importante convocatoria de proyectos científicos en Francia, Europa, Estados Unidos y Canadá.

¿Quién fue Pablo Picasso?

Pablo Ruiz Picasso fue un pintor, escultor y grabador español cuya capacidad de invención lo posicionó como la figura más influyente de las artes plásticas modernas. Nació en Málaga en 1881 y fallecido en Francia en 1973, su vida abarcó más de 90 años de una producción incesante que no solo reflejó los cambios de su tiempo, sino que los anticipó.

Picasso fue hijo de un profesor de dibujo, Picasso demostró un dominio técnico absoluto desde la infancia. A los 14 años ya pintaba con la destreza de los grandes maestros clásicos, una base que le permitió, paradójicamente, dedicar el resto de su vida a aprender a "pintar como un niño".

Su vida cambió en 1907 con la creación de Las señoritas de Avignon. Este momento marca el nacimiento del Cubismo, un movimiento que alteró la biografía del arte al eliminar la perspectiva tradicional y proponer una visión fragmentada y múltiple de la realidad.