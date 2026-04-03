¿Judas Tadeo y Judas Iscariote son la misma persona? Estas son sus diferencias

La representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús durante Semana Santa es una de las tradiciones religiosas más esperadas y seguidas por miles de personas.

Durante estas escenificaciones aparecen diversos personajes bíblicos que forman parte de los relatos del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay dos nombres que suelen causar confusión entre los fieles: Judas Tadeo y Judas Iscariote.

Ambos compartían el nombre de “Judas” y fueron discípulos de Jesús, pero en realidad se trata de personajes completamente distintos, con historias y significados muy diferentes dentro de la tradición cristiana.

Si alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre ellos, aquí te lo explicamos.

¿Cuáles son las diferencias entre Judas Tadeo y Judas Iscariote?

En los relatos bíblicos de la Pasión de Cristo aparecen varios apóstoles cercanos a Jesús. Entre ellos se encuentran Judas Tadeo y Judas Iscariote, dos figuras que con frecuencia se confunden debido a su nombre.

No obstante, aunque ambos fueron discípulos de Jesús, sus vidas y su papel en la historia cristiana fueron muy distintos. Mientras uno es recordado como un santo y símbolo de esperanza, el otro es conocido por el episodio de la traición que marcó la historia del cristianismo.

¿San Judas Tadeo y Judas Iscariote son el mismo? Foto: Canva

¿Cuál fue la misión de San Judas Tadeo?

San Judas Tadeo es uno de los doce apóstoles de Jesús mencionados en el Nuevo Testamento de la Biblia.

De acuerdo con la tradición cristiana, era hijo de Cleofás y María de Cleofás, quienes eran parientes cercanos de la Virgen María y de San José.

Con el paso del tiempo se convirtió en una de las figuras más veneradas dentro de la fe católica, especialmente porque es considerado el santo patrono de las causas difíciles, desesperadas o imposibles.

Esta devoción se fortaleció gracias a una tradición relacionada con Santa Brígida de Suecia, quien habría recibido una revelación en la que Jesús le indicó acudir a San Judas Tadeo cuando se enfrentara a situaciones consideradas imposibles.

¿San Judas Tadeo y Judas Iscariote son el mismo? Foto: Canva

¿Quién fue Judas Iscariote y qué hizo?

Por otro lado, Judas Iscariote también fue uno de los discípulos de Jesús y aparece en los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

Su historia es conocida principalmente por el momento en que entregó a Jesús a las autoridades a cambio de 30 monedas de plata.

Según los relatos bíblicos, Judas acordó con los soldados identificar a Jesús con un beso. Esto ocurrió en el Huerto de los Olivos, donde el maestro se encontraba orando junto a sus discípulos antes de ser arrestado. Tras la traición, Judas experimentó una profunda angustia por lo ocurrido.

¿San Judas Tadeo y Judas Iscariote son el mismo? Foto: Canva

¿Por qué se quema a Judas?

La figura de Judas Iscariote también dio origen a una tradición popular que se mantiene en algunas comunidades: la quema de Judas.

Esta costumbre comenzó a difundirse entre los siglos XVI y XIX y llegó a México durante la época colonial, en medio de los procesos de evangelización.

Con el paso del tiempo se convirtió en una tradición que suele realizarse el Sábado de Gloria, como una representación simbólica de castigo por la traición a Jesús.

Actualmente, en algunos lugares esta práctica continúa, aunque suele realizarse bajo regulaciones de seguridad para proteger a las personas y al medio ambiente.

Aunque comparten el mismo nombre, San Judas Tadeo y Judas Iscariote son personajes completamente diferentes dentro de la historia bíblica.

¿San Judas Tadeo y Judas Iscariote son el mismo? Foto: Cuartoscuro.com

Mientras uno es recordado como símbolo de fe y esperanza para los creyentes, el otro permanece en la memoria colectiva como el discípulo que traicionó a Jesús durante los acontecimientos que dieron origen a la celebración de la Semana Santa.