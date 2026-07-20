Fue reina por 9 días y terminó de la peor manera: La historia de Lady Jane Grey

La historia de la monarquía inglesa está llena de intrigas, conspiraciones y luchas por el poder, pero pocas resultan tan trágicas como la de Lady Jane Grey. Con apenas 16 años, esta joven noble pasó de ser una adolescente dedicada al estudio a convertirse en reina de Inglaterra… solo durante nueve días.

¿Quién fue Lady Jane Grey?

Lady Jane Grey nació en el otoño de 1537 dentro de una de las familias más influyentes de Inglaterra. Era bisnieta de Enrique VII y, por medio de su madre, Frances Grey, mantenía un vínculo directo con Enrique VIII.

Educada en las artes, los idiomas y la religión, Lady Jane Grey fue una de las mujeres más cultas de su tiempo. Cortesía Wikipedia

Desde pequeña recibió una educación poco común para las mujeres de su época: aprendió latín, griego, hebreo, francés e italiano, además de convertirse en una apasionada lectora de filosofía y de los textos religiosos protestantes.

Lejos de interesarse por la caza o los entretenimientos propios de la nobleza, Jane prefería pasar horas estudiando. Esa formación intelectual la convirtió en una de las jóvenes más cultas de su generación, aunque también la situó en el centro de los intereses políticos de la corte.

¿Cómo llegó a la corona Lady Jane Grey?

Su vida cambió cuando fue enviada a vivir con Thomas Seymour, hermano de la fallecida reina Jane Seymour y tío del joven rey Eduardo VI. La intención era acercarla al monarca con la esperanza de convertirla en una futura reina mediante un matrimonio estratégico.

Sin embargo, ese plan nunca llegó a concretarse debido a la caída y ejecución de Seymour. Con el paso de los años, el poder en Inglaterra quedó en manos de John Dudley, duque de Northumberland, quien se convirtió en el principal consejero del adolescente Eduardo VI.

Con solo 16 años, Lady Jane Grey fue coronada en medio de una lucha por el poder entre protestantes y católicos. Grosby

Cuando el rey enfermó gravemente en 1553, surgió un enorme problema sucesorio. Eduardo VI era un convencido protestante y no quería que el trono pasara a su media hermana María Tudor, una ferviente católica que además era considerada ilegítima por algunos sectores tras el turbulento matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón.

Para impedir su llegada al poder, modificó el orden sucesorio y designó como heredera a Lady Jane Grey.

¿Cómo fue el reinado de Lady Jane Grey?

La decisión también beneficiaba a Northumberland, quien meses antes había casado a Jane con su hijo, Lord Guildford Dudley. De esta manera, la poderosa familia Dudley conservaría una enorme influencia sobre la Corona.

La joven noble nunca buscó la corona, pero terminó convertida en una pieza clave de las intrigas de la dinastía Tudor. Grosby

Tras la muerte de Eduardo VI, el 6 de julio de 1553, Jane fue llamada para recibir una noticia que la tomó completamente por sorpresa: sería proclamada reina de Inglaterra.

Según los relatos de la época, la joven reaccionó con angustia y aseguró no sentirse preparada para asumir semejante responsabilidad.

El 10 de julio fue proclamada oficialmente reina y trasladada a la Torre de Londres, donde los nuevos monarcas acostumbraban permanecer antes de su coronación.

Vestida con un lujoso traje de terciopelo verde bordado en oro y cubierta por un dosel ceremonial, parecía que iniciaba una nueva etapa para la monarquía inglesa.

¿Por qué Lady Jane Grey fue reina solo durante 9 días?

Sin embargo, mientras Jane se preparaba para ser coronada, María Tudor organizaba una rápida ofensiva.

Con el respaldo de buena parte del pueblo, la nobleza y numerosos partidarios del catolicismo, reunió un ejército dispuesto a reclamar el trono que consideraba suyo por derecho.

La llamada reina de los nueve días tuvo un destino trágico marcado por las ambiciones políticas de su propia familia. Grosby

Los apoyos hacia Jane comenzaron a desmoronarse casi de inmediato. Incluso muchos de quienes habían impulsado su ascenso cambiaron de bando al percibir que María contaba con una fuerza muy superior.

El 19 de julio de 1553, apenas nueve días después de haber sido proclamada, María fue reconocida oficialmente como reina de Inglaterra y Jane perdió la corona antes incluso de celebrar su coronación.

La Torre de Londres, que debía convertirse en el escenario de su ascenso definitivo al poder, pasó a ser su prisión.

¿Por qué mataron a Lady Jane Grey?

Aunque María I no tenía intención de ejecutarla de inmediato, Lady Jane Grey seguía representando un peligro político. Su sola existencia podía servir como bandera para futuras rebeliones protestantes.

Durante varios meses permaneció encarcelada junto a su esposo. La situación cambió cuando estalló la rebelión de Wyatt en 1554, un levantamiento motivado por el rechazo al matrimonio entre María I y Felipe II de España.

Tras perder la corona, la joven reina fue encarcelada en la Torre de Londres y acusada de alta traición. Grosby

El padre de Jane participó en la conspiración, lo que terminó por convencer a la reina de que mantener viva a su prima suponía un riesgo para la estabilidad del reino.

Antes de la ejecución, María ofreció perdonarles la vida si renunciaban al protestantismo y aceptaban la fe católica. Jane se negó. Convencida de sus creencias religiosas, aceptó su destino.

El 12 de febrero de 1554, Lord Guildford Dudley fue decapitado en Tower Hill. Apenas una hora después, Lady Jane Grey caminó con serenidad hasta el patíbulo instalado dentro de la Torre de Londres.

Tras pronunciar una breve declaración de inocencia y encomendar su espíritu a Dios, fue ejecutada con apenas 17 años.

Con el paso de los siglos, la llamada "reina de los nueve días" dejó de ser vista únicamente como una pieza más en las luchas por el poder de los Tudor para convertirse en un símbolo de la juventud sacrificada por la ambición política.

Su historia ha inspirado novelas, documentales, pinturas y películas, manteniendo vivo el recuerdo de una adolescente brillante cuya vida quedó marcada por una corona que nunca pidió y que apenas pudo sostener durante nueve días.