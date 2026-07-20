IKEA PS 2026: una colección que apuesta por el diseño funcional

Mesas plegables, lámparas que se doblan para adaptarse a tus necesidades de iluminación y una banca que se mece, son parte de IKEA PS 2026, una de las colecciones más esperadas de la firma sueca que en esta edición tiene como concepto Playful Functionality (Funcionalidad Divertida).

IKEA PS (Post Scriptum) nació en 1995 en el Salón del Mueble de Milán y representa un laboratorio creativo que se rige bajo el principio de la marca de crear “diseño democrático” para que cualquiera pueda tener una pieza de diseñador en su espacio.

Las 20 piezas que conforman esta colección fueron creadas por doce diseñadores bajo el liderazgo de Maria O’Brian, que estableció como punto de partida “que lo sencillo nunca sea aburrido”

La colección PS 2026 de IKEA tiene piezas cotidianas como un espejo o un perchero. Cortesía IKEA

“El objetivo es que los productos cumplan su función pero que al mismo tiempo te saquen una sonrisa o que puedas interactuar con ellos y que puedan generar un tema de conversación con tus invitados”, explica Melissa Parneid, External Communications Manager de la marca.

Desde una funda de cojín, que cuesta 149 pesos, hasta el sillón cama, que puedes colocar en tu casa por 14,999 pesos, la oferta de esta colección es amplia y te permite adquirir una pieza de diseñador a bajo costo para tu rincón más especial.

La marca no es ajena a la competencia que representan los productos chinos que se pueden pedir en línea, pero la apuesta de la empresa es destacar que detrás de cada producto que vende hay trabajo creativo.

“Eso es algo que sí nos afecta un poco pero me gustaría que podamos ver lo que hay detrás de cada mueble de IKEA porque nosotros no somos muebles robados, detrás de cada producto hay alguien pensando cómo hacerlo y fue una mente creativa la que lo realizó”, explica Melissa Parneid.

El mercado mexicano para IKEA

Esta colección se lanza con los mismos parámetros en todo el mundo, pero para Karla Delpino, Commercial Activity Leader, una de las ventajas competitivas de la marca en nuestro país es su amplia oferta de muebles y productos pensados en espacios pequeños y en aprovechar cada rincón.

Los diseños de la colección PS 2026 buscan ser funcionales. Cortesía IKEA

“En México hay mucha necesidad de organización, no queremos deshacernos de nada y heredamos muebles de nuestros abuelos y papás, entonces se vuelve una creación entre tu identidad propia y esos elementos que no quieres dejar; entonces es una transformación y ahí entra IKEA”, explica la vocera.

En México lo más vendido de la marca son muebles de organización. Los libreros son de lo más buscado, pero según datos de Karla Delpino "se usan para almacenar zapatos, principalmente".

El producto más esperado de esta colección, según la recepción que ha tenido en otros países, es el sillón inflable. Es ligero y se puede guardar fácilmente pero a simple vista parece un sofá normal e incluso es a prueba de rasguños de gatos por el grosor de su forro.