Rituales para la Luna Rosa el 1 de abril: dinero, amor y protección
La Luna Rosa llegará el 1 de abril y será visible en México; se trata de uno de los momentos energéticos más importantes del mes aprovechado por muchos para hacer rituales.
La Luna Rosa llegará el 1 de abril del 2026 y será visible en México; se trata de uno de los momentos energéticos más importantes del mes en que muchas personas aprovechan para realizar rituales relacionados a los nuevos comienzos.
Este evento astronómico es perfecto para trabajar temas emocionales, pero también se puede enfocar muy bien en dinero, amor y protección si se hacen los rituales con la intención clara.
Rituales para el dinero, amor y protección durante la Luna Rosa
Algunos rituales efectivos, claros y fáciles para aprovechar la energía de la Luna llena en abril, son:
Dinero (abundancia y oportunidades)
Necesitas:
- 1 vela verde o blanca
- Un billete o moneda
- Canela en polvo
Cómo hacerlo:
- Coloca el dinero frente a la vela y espolvorea un poco de canela encima.
- Enciende la vela y di en voz alta:
- “Activo la abundancia en mi vida, el dinero fluye hacia mí de manera constante y justa.”
- Deja que la vela se consuma (o apágala con respeto).
- Guarda ese billete en tu cartera como símbolo de atracción de dinero.
La canela se utiliza comúnmente en rituales de prosperidad porque simboliza atracción y movimiento.
Amor (atraer o fortalecer)
Necesitas:
- 1 vela rosa o roja
- Papel y pluma
- Perfume o esencia
Cómo hacerlo:
- Escribe cómo quieres sentirte en el amor (enfócate en emociones, no en una persona específica).
- Rocía un poco de perfume en el papel.
- Enciende la vela y repite:
- “El amor sano y sincero llega a mi vida y permanece.”
- Guarda el papel bajo tu almohada por 7 noches.
Este ritual trabaja desde la emoción, que es lo que potencia esta luna.
Protección (energía y limpieza)
Necesitas:
- Sal (preferentemente gruesa)
- Un vaso con agua
- 1 vela blanca
Cómo hacerlo:
- Coloca el vaso con agua y una pizca de sal junto a la vela.
- Enciende la vela y di:
- “Estoy protegido/a, ninguna energía negativa permanece en mi vida.”
- Déjalo toda la noche cerca de tu cama o en la entrada de tu casa.
- Al día siguiente tira el agua por el desagüe.
Este ritual es muy utilizado porque combina limpieza y protección al mismo tiempo.
¿Cuándo y a qué hora hacer los rituales?
La Luna Rosa de abril de 2026 alcanza su punto máximo el 2 de abril, y en el horario de la Ciudad de México ese momento ocurre durante la madrugada, aproximadamente entre las 4:00 y 6:00 de la mañana. Ese es el instante de mayor intensidad energética, cuando la luna está completamente llena y, en términos simbólicos, todo lo que trabajes —emociones, intenciones o cierres— tiene más fuerza.
Sin embargo, no es necesario hacerlo exactamente a esa hora para que funcione. La noche más recomendada y práctica es la del 1 de abril, especialmente entre las 9:00 de la noche y la 1:00 de la mañana, porque la luna ya se percibe llena a simple vista y la energía está en su punto alto, pero en un horario mucho más accesible y cómodo.
No obstante, puedes realizar tus rituales desde la noche del 31 de marzo hasta la noche del 2 de abril, aunque lo más potente siempre será mientras más cerca estés del día 2.
*mvg*