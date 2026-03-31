Rituales para la Luna Rosa el 1 de abril: dinero, amor y protección

La Luna Rosa llegará el 1 de abril del 2026 y será visible en México; se trata de uno de los momentos energéticos más importantes del mes en que muchas personas aprovechan para realizar rituales relacionados a los nuevos comienzos.

Este evento astronómico es perfecto para trabajar temas emocionales, pero también se puede enfocar muy bien en dinero, amor y protección si se hacen los rituales con la intención clara.

Rituales para el dinero, amor y protección durante la Luna Rosa

Rituales para la Luna Rosa. Especial

Algunos rituales efectivos, claros y fáciles para aprovechar la energía de la Luna llena en abril, son:

Dinero (abundancia y oportunidades)

Necesitas:

1 vela verde o blanca

Un billete o moneda

Canela en polvo

Cómo hacerlo:

Coloca el dinero frente a la vela y espolvorea un poco de canela encima.

Enciende la vela y di en voz alta:

“Activo la abundancia en mi vida, el dinero fluye hacia mí de manera constante y justa.”

Deja que la vela se consuma (o apágala con respeto).

Guarda ese billete en tu cartera como símbolo de atracción de dinero.

La canela se utiliza comúnmente en rituales de prosperidad porque simboliza atracción y movimiento.

Amor (atraer o fortalecer)

Necesitas:

1 vela rosa o roja

Papel y pluma

Perfume o esencia

Cómo hacerlo:

Escribe cómo quieres sentirte en el amor (enfócate en emociones, no en una persona específica).

Rocía un poco de perfume en el papel.

Enciende la vela y repite:

“El amor sano y sincero llega a mi vida y permanece.”

Guarda el papel bajo tu almohada por 7 noches.

Este ritual trabaja desde la emoción, que es lo que potencia esta luna.

Protección (energía y limpieza)

Necesitas:

Sal (preferentemente gruesa)

Un vaso con agua

1 vela blanca

Cómo hacerlo:

Coloca el vaso con agua y una pizca de sal junto a la vela.

Enciende la vela y di:

“Estoy protegido/a, ninguna energía negativa permanece en mi vida.”

Déjalo toda la noche cerca de tu cama o en la entrada de tu casa.

Al día siguiente tira el agua por el desagüe.

Este ritual es muy utilizado porque combina limpieza y protección al mismo tiempo.

¿Cuándo y a qué hora hacer los rituales?

Rituales para la Luna Rosa. Especial

La Luna Rosa de abril de 2026 alcanza su punto máximo el 2 de abril, y en el horario de la Ciudad de México ese momento ocurre durante la madrugada, aproximadamente entre las 4:00 y 6:00 de la mañana. Ese es el instante de mayor intensidad energética, cuando la luna está completamente llena y, en términos simbólicos, todo lo que trabajes —emociones, intenciones o cierres— tiene más fuerza.

Sin embargo, no es necesario hacerlo exactamente a esa hora para que funcione. La noche más recomendada y práctica es la del 1 de abril, especialmente entre las 9:00 de la noche y la 1:00 de la mañana, porque la luna ya se percibe llena a simple vista y la energía está en su punto alto, pero en un horario mucho más accesible y cómodo.

No obstante, puedes realizar tus rituales desde la noche del 31 de marzo hasta la noche del 2 de abril, aunque lo más potente siempre será mientras más cerca estés del día 2.

*mvg*