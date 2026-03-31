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Rituales para la Luna Rosa el 1 de abril: dinero, amor y protección

La Luna Rosa llegará el 1 de abril y será visible en México; se trata de uno de los momentos energéticos más importantes del mes aprovechado por muchos para hacer rituales.

Por: Monserrat Vargas

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Rituales para la Luna Rosa.Especial

La Luna Rosa llegará el 1 de abril del 2026 y será visible en México; se trata de uno de los momentos energéticos más importantes del mes en que muchas personas aprovechan para realizar rituales relacionados a los nuevos comienzos. 

Este evento astronómico es perfecto para trabajar temas emocionales, pero también se puede enfocar muy bien en dinero, amor y protección si se hacen los rituales con la intención clara.

Rituales para el dinero, amor y protección durante la Luna Rosa

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Rituales para la Luna Rosa.Especial

Algunos rituales efectivos, claros y fáciles para aprovechar la energía de la Luna llena en abril, son:

Dinero (abundancia y oportunidades)

Necesitas:

  • 1 vela verde o blanca
  • Un billete o moneda
  • Canela en polvo

Cómo hacerlo:

  • Coloca el dinero frente a la vela y espolvorea un poco de canela encima.
  • Enciende la vela y di en voz alta:
  • “Activo la abundancia en mi vida, el dinero fluye hacia mí de manera constante y justa.”
  • Deja que la vela se consuma (o apágala con respeto).
  • Guarda ese billete en tu cartera como símbolo de atracción de dinero.

La canela se utiliza comúnmente en rituales de prosperidad porque simboliza atracción y movimiento.

Amor (atraer o fortalecer)

Necesitas:

  • 1 vela rosa o roja
  • Papel y pluma
  • Perfume o esencia

Cómo hacerlo:

  • Escribe cómo quieres sentirte en el amor (enfócate en emociones, no en una persona específica).
  • Rocía un poco de perfume en el papel.
  • Enciende la vela y repite:
  • “El amor sano y sincero llega a mi vida y permanece.”
  • Guarda el papel bajo tu almohada por 7 noches.

Este ritual trabaja desde la emoción, que es lo que potencia esta luna.

Protección (energía y limpieza)

Necesitas:

  • Sal (preferentemente gruesa)
  • Un vaso con agua
  • 1 vela blanca

Cómo hacerlo:

  • Coloca el vaso con agua y una pizca de sal junto a la vela.
  • Enciende la vela y di:
  • “Estoy protegido/a, ninguna energía negativa permanece en mi vida.”
  • Déjalo toda la noche cerca de tu cama o en la entrada de tu casa.
  • Al día siguiente tira el agua por el desagüe.

Este ritual es muy utilizado porque combina limpieza y protección al mismo tiempo.

¿Cuándo y a qué hora hacer los rituales?

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Rituales para la Luna Rosa.Especial

La Luna Rosa de abril de 2026 alcanza su punto máximo el 2 de abril, y en el horario de la Ciudad de México ese momento ocurre durante la madrugada, aproximadamente entre las 4:00 y 6:00 de la mañana. Ese es el instante de mayor intensidad energética, cuando la luna está completamente llena y, en términos simbólicos, todo lo que trabajes —emociones, intenciones o cierres— tiene más fuerza.

Sin embargo, no es necesario hacerlo exactamente a esa hora para que funcione. La noche más recomendada y práctica es la del 1 de abril, especialmente entre las 9:00 de la noche y la 1:00 de la mañana, porque la luna ya se percibe llena a simple vista y la energía está en su punto alto, pero en un horario mucho más accesible y cómodo.

No obstante, puedes realizar tus rituales desde la noche del 31 de marzo hasta la noche del 2 de abril, aunque lo más potente siempre será mientras más cerca estés del día 2.

*mvg*

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