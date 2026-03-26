¿El retinol se pone de día o de noche? El secreto para aprovecharlo al máximo

En la carrera contra los signos de la edad, han aparecido muchos productos que prometen combatirlos. Uno que ha ganado popularidad es el retinol, pero ¿qué tanto sabes de él, su aplicación y precauciones al usarlo?

En los últimos años, el skincare ha dejado de ser una moda entre celebridades para volverse parte de nuestra rutina diaria. La razón es simple: nuestra piel está expuesta a contaminantes, estrés, radiación solar y otros factores que contribuyen al envejecimiento prematuro.

Esto, sumado a la necesidad de mantenerla saludable y radiante, ha llevado a la incorporación no solo de pasos básicos como la limpieza o exfoliación en nuestro día a día. También a buscar productos que cuiden nuestra piel a profundidad.

De esta forma, ingredientes como el ácido hialurónico, la niacinamida, la vitamina C y el retinol han ganado terreno. Básicamente, porque detrás de su promesa de mejorar la apariencia de la piel, hay respaldo científico.

Sin embargo, el uso de un nuevo producto, especialmente en el rostro, siempre causa dudas. Una de las más comunes, es si el retinol se debe poner en el día o la noche, basada en el temor a manchar la piel. Descubre este y otros datos sobre él.

El retinol ayuda a combatir las arrugas y signos de la edad Canva

¿Qué es el retinol y para qué sirve?

Perteneciente a la familia de los retinoides, el retinol es un derivado de la vitamina A que se caracteriza por su capacidad para estimular la renovación celular y la producción de colágeno. Pero, ¿para qué sirve realmente?

De acuerdo a la Academia Americana de Dermatología, el retinol puede reducir líneas de expresión y arrugas, mejorar la textura de la piel, disminuir manchas y tono desigual, y combatir el acné. Básicamente, contribuye a que tu piel luzca más joven y uniforme.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los productos con retinol son iguales, pues existen diferentes tipos de retinoides.

Como explica Isaura Alvarado, científica de la piel de Neutrogena, existen retinoides que son mucho más potentes y, por lo tanto, más agresivos con su misión “antiedad”, pero también, son más agresivos con la piel, provocando irritación, descamación y sensibilidad.

Por esa razón, al buscar un producto debemos enfocarnos en que sea potente, pero con menor riesgo de irritación y una molécula altamente estable. El Retinol Boost de Neutrogena es un ejemplo, pues además de retinol puro, incluye ingredientes como ácido hialurónico y péptidos de carnosina.

Esto permite brindar una mayor hidratación en la piel y ayudar a que produzca más colágeno y elastina, haciendo que sea más flexible.

El retinol puede encontrarse en forma de sérum o crema Canva

¿Cómo se debe usar el retinol?

Paso 1: Limpia tu rostro con un limpiador suave y deja que la piel se seque completamente.

Paso 2: Aplica una pequeña cantidad de retinol en tu rostro, aproximadamente del tamaño de un chícharo, evitando el contorno de ojos y labios.

Paso 3: Aplica una crema hidratante, esto se recomienda especialmente en las pieles sensibles o que tienden a la irritación. Sin embargo, algunas cremas y sérums con retinol ya tienen ingredientes calmantes.

Ojo, si es la primera vez que usas retinol, la recomendación es no hacerlo diario, sino dos veces por semana en días alternados. Con el tiempo, podrás aumentar su uso, aunque dependerá mucho de si tu piel lo tolera.

Asimismo, un punto clave a la hora de usar retinol es aplicarlo en la noche. De acuerdo a Isaura Alvarado, la principal razón es que este ingrediente es sensible al sol, por lo que aumenta el riesgo de manchas.

Pero también, ya que el proceso celular es más activo durante la noche, mientras dormimos, el retinol no solo se absorbe mejor, sino que contribuye a este proceso, teniendo un efecto más rápido.

El retinol debe aplicarse en la piel limpia y seca Canva

Errores comunes al usar retinol

Empezar usándolo todos los días. Ya que tu piel no está acostumbrada, puede resultar algo agresivo y causar irritación, enrojecimiento o descamación.

No usar protector solar. Aunque uses el retinol por la noche , aumenta la sensibilidad al sol, por eso siempre debes acompañarlo con un protector solar durante el día.

, aumenta la sensibilidad al sol, por eso siempre debes acompañarlo con un protector solar durante el día. Mezclarlo con ingredientes como la vitamina C, ácidos exfoliantes y peróxido de benzoilo. Los productos con estos ingredientes nunca deben estar en la misma rutina de cuando apliques retinol.

Aplicarlo sobre piel húmeda. Muchos productos recomiendan aplicarse con la piel húmeda para mayor absorción, pero con el retinol esto resulta contraproducente, pues su mayor penetración aumenta el riesgo de irritación.

El retinol es considerado uno de los ingredientes más poderosos para nuestro skincare, sin embargo, el uso correcto y la constancia son claves para ver resultados como la reducción de arrugas, mayor firmeza en la piel y menos manchas.

Eso sí, como cualquier producto cosmético, la recomendación es consultar con un dermatólogo antes de comenzar a usarlo. Especialmente si tienes alguna condición en tu piel.

Ahora que conoces más sobre el retinol, dale una oportunidad en tu rutina de skincare, solo recuerda siempre usarlo por la noche.