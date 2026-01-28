Quintonil será sede del primer evento benéfico de la Fundación Uccelin fuera de Suiza

El evento se realizará el sábado 21 de febrero y destinará las ganancias a programas de formación para nuevos talentos de la industria de la hospitalidad. Contará con la presencia de Andreas Caminada, fundador de la Fundación Uccelin y figura clave de la alta gastronomía global.

El restaurante Quintonil, ampliamente reconocido en reseñas especializadas de gastronomía a nivel internacional, será la sede del primer evento benéfico fuera de Suiza de la Fundación Uccelin. Este se llevará a cabo el sábado 21 de febrero y consolida al restaurante como un punto de encuentro entre la alta cocina, la filantropía y la formación de nuevas generaciones.

La jornada incluirá comida y cena, además de destinar la totalidad de las ganancias a programas de formación internacional para jóvenes talentos en la industria de la hospitalidad. La presencia de Andreas Caminada, fundador de la Fundación Uccelin, refuerza la relevancia del encuentro, que se suma a una trayectoria respaldada por reseñas que han posicionado a Quintonil entre los referentes culinarios del mundo.

Quintonil y la Fundación Uccelin, en pro del talento joven

Quintonil es el único restaurante mexicano asociado a la Fundación Uccelin, una red internacional integrada por más de 70 restaurantes y más de 30 productores en distintos continentes. Esta colaboración estratégica convierte al restaurante en un vínculo directo entre el talento emergente y los espacios que suelen protagonizar reseñas marcadas por la excelencia y el liderazgo gastronómico.

Fundada en 2015 y con sede en Fürstenau, Suiza, la Fundación Uccelin es una organización independiente y sin fines de lucro cuyo propósito es impulsar a jóvenes cocineros y profesionales del servicio. Su misión, sintetizada en el lema “Alas para los sueños gastronómicos”, se materializa a través de becas de cinco meses, durante las cuales los participantes recorren restaurantes y productores líderes a nivel global.

El evento en Quintonil forma parte de los esfuerzos que permiten financiar estos programas, junto con donaciones privadas y la venta de productos desarrollados por los propios becarios al finalizar su formación. En este contexto, el encuentro no solo representa una experiencia culinaria exclusiva, sino también una acción concreta de apoyo al desarrollo profesional de jóvenes talentos.

Excelencia, reseñas y filantropía, ejes de Quintonil

La elección de Quintonil como sede no es casual. Liderado por Alejandra Flores y el chef Jorge Vallejo, el restaurante es reconocido internacionalmente por su propuesta culinaria basada en ingredientes mexicanos, así como por su compromiso con la sostenibilidad y los productores locales. Actualmente, figura entre los mejores restaurantes del mundo y cuenta con dos estrellas Michelin, además de ser el primer restaurante mexicano admitido en la asociación Les Grandes Tables du Monde.

Más allá de los reconocimientos y las reseñas, la participación de Quintonil en esta iniciativa refuerza su papel como promotor del talento y la excelencia gastronómica. Al fungir como sede del evento benéfico, el restaurante consolida su vínculo filantrópico con la Fundación Uccelin y su contribución a una red internacional que busca transmitir los conocimientos y técnicas de grandes referentes de la cocina a las futuras generaciones.

Con ello, Quintonil reafirma su posición como uno de los principales embajadores de la gastronomía mexicana en el escenario global y su relevancia en el desarrollo de nuevos talentos internacionales.