¿A tus hijos les gustan los cuentos? Habrá cuentacuentos gratis

¿A tus hijos les encanta escuchar historias? Entonces esta noticia te va a interesar. Durante marzo y abril, los pequeños podrán disfrutar de una actividad llena de imaginación, diversión y aprendizaje con una sesión de cuentacuentos ideal para niños.

Se trata de la presentación de la cuentacuentos Ximena Mercado Ortega, quien llevará a distintas sedes de Librerías Gandhi un espacio donde los niños podrán sumergirse en la magia de las historias.

En caso de que estés buscando planes culturales para niños, esta puede ser una gran oportunidad para que los pequeños pasen un momento entretenido mientras desarrollan su creatividad. Aquí te contamos las fechas, horarios y sedes donde podrás disfrutar esta actividad.

Ximena Mercado Ortega: cuentacuentos que conecta a los niños con la imaginación

Ximena Mercado Ortega es una cuentacuentos que ha participado en diferentes actividades culturales dirigidas a la infancia, creando espacios donde la narración se convierte en una experiencia llena de imaginación.

A través de sus historias, los niños no solo se divierten, también descubren nuevas ideas, personajes y aventuras que los invitan a imaginar y aprender.

Este tipo de actividades permiten que los pequeños se acerquen a la cultura, los valores y la creatividad, todo a través del entretenimiento y la narración de historias.

Cuentacuentos para niños en Gandhi, CDMX: fechas y dónde Foto: Canva

¿Dónde puedo ver El Cuentacuentos?

Si te interesa asistir con tus hijos, debes saber que la cuentacuentos se presentará en diferentes sucursales de Librerías Gandhi, con varios horarios para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu agenda.

Estas son las fechas y sedes:

Sábado 28 de marzo

​Rosario — 14:00 h

​Tepeyac — 17:00 h

Domingo 29 de marzo

​Polanco — 12:00 h

​Santa Fe — 15:00 h

Sábado 4 de abril

​Oasis — 14:00 h

​Coyoacán — 16:00 h

Domingo 5 de abril

​Lomas — 12:00 h

​Satélite — 15:00 h

Costos de la entrada para ver la cuentacuentos

Si quieres llevar a tus hijos a este espacio donde podrán escuchar historias, imaginar y divertirse, esta actividad puede ser una excelente opción para disfrutar en familia.

Lo mejor es que la entrada es gratuita. Sin embargo, es importante considerar que el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación a la sucursal que elijas.

Cuentacuentos para niños en Gandhi, CDMX: fechas y dónde Foto: Canva / Ilustrativa

¿Qué habilidades desarrolla un cuentacuentos?

Además de ser una actividad divertida, escuchar cuentos tiene múltiples beneficios para el desarrollo infantil.

De acuerdo con la ONG de Cooperación Internacional por la Infancia Educo, los cuentacuentos ayudan a los niños a desarrollar distintas habilidades, entre ellas:

Fomentan el pensamiento creativo y abstracto.

Fomentan el pensamiento creativo y abstracto. Despiertan el interés por la lectura y las historias.

Ayudan a comprender emociones y valores a través de los relatos.

Cuentacuentos para niños en Gandhi, CDMX: fechas y dónde Foto: Canva

Escuchar historias permite que los niños vivan aventuras desde la imaginación, mientras desarrollan habilidades que contribuyen a su aprendizaje y crecimiento.