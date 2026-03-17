GWM HAVAL H6 HEV: 5 estrellas en seguridad que redefinen el estándar en SUV híbridas

En un mercado donde la potencia híbrida suele robar protagonismo, la seguridad se ha convertido en el verdadero diferenciador. GWM HAVAL H6 HEV no solo entrega desempeño eficiente, también integra uno de los paquetes de protección más completos de su segmento en México.

El modelo presume una calificación de 5 estrellas en pruebas internacionales de seguridad, un reconocimiento que avala la solidez estructural del vehículo y la efectividad de sus sistemas de protección activa y pasiva. No es un distintivo decorativo: es el resultado de ingeniería enfocada en minimizar riesgos.

Cinco estrellas que respaldan la ingeniería

La estructura de GWM HAVAL H6 HEV está desarrollada con aceros de alta resistencia y zonas de deformación programada, diseñadas para absorber y redistribuir la energía en caso de impacto. Este principio estructural es clave para reducir lesiones en colisiones frontales y laterales.

El sistema de bolsas de aire incluye airbags frontales, laterales y tipo cortina que protegen distintas áreas del habitáculo. La cobertura integral busca resguardar tanto al conductor como a los pasajeros en diferentes escenarios de impacto.

A ello se suma el cinturón de seguridad con pretensores, anclajes ISOFIX para sillas infantiles y una arquitectura que prioriza la estabilidad del vehículo ante maniobras de emergencia.

Seguridad activa: anticiparse al riesgo

Más allá de la protección en caso de choque, GWM HAVAL H6 HEV incorpora un conjunto de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS). Entre ellas destacan el frenado autónomo de emergencia, la alerta de colisión frontal, el mantenimiento y asistente de carril, así como el control crucero adaptativo.

Estos sistemas utilizan sensores, cámaras y radares para monitorear el entorno en tiempo real. La tecnología no solo reacciona: previene. El objetivo es reducir la probabilidad de accidente antes de que ocurra.

El control electrónico de estabilidad, el asistente de arranque en pendiente y el monitoreo de presión de llantas complementan un ecosistema de seguridad que opera de forma constante y silenciosa.

En un entorno donde las decisiones de compra están cada vez más vinculadas a la protección familiar, GWM HAVAL H6 HEV entiende que la innovación no solo debe sentirse al acelerar, sino también al anticipar riesgos