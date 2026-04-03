¿Quién viste a Pedro Pascal? La estilista que define su elegante estilo

Los atuendos de las celebridades suelen ser uno de los elementos que más llaman la atención en las alfombras rojas.

Cada look es analizado por fans y expertos en moda, pero detrás de esos estilos memorables existe el trabajo de los estilistas, profesionales que se encargan de que estrellas como Pedro Pascal brillen no solo por su talento, sino también por su presencia y elegancia.

En los últimos años, Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más queridos de Hollywood, y su estilo al vestir también ha llamado la atención. Sus apariciones en eventos, premiaciones y estrenos han despertado la curiosidad de muchos fans que se preguntan quién es la persona detrás de sus looks más comentados.

Aquí te contamos quién es el estilista que está detrás del estilo del actor y que ha contribuido a posicionarlo como un referente de moda.

¿Quién es el estilista de Pedro Pascal?

De acuerdo con medios especializados en moda y estilo de vida, desde julio de 2025 el encargado del estilo de Pedro Pascal es Jamie Mizrahi.

La estilista tomó el lugar de Julie Ragolia, quien trabajó con el actor desde 2023. Durante su etapa como asesora de imagen del actor, Ragolia recibió algunas críticas por parte de fans en debido a ciertas elecciones de vestuario.

Tras este cambio, Mizrahi asumió el reto de definir el estilo del protagonista de exitosas series y películas, aportando una visión fresca que ha llamado la atención en la industria de la moda.

¿Quién es Jamie Mizrahi? Estilista de celebridades como Pedro Pascal Foto: Canva

¿Quién es Jamie Mizrahi?

Jamie Mizrahi es una reconocida estilista, diseñadora de vestuario y asesora de imagen que ha logrado posicionarse dentro de la industria de la moda gracias a su talento y creatividad.

Su carrera dio un importante paso en 2017 cuando fue nombrada directora creativa de Juicy Couture, una marca de moda y estilo de vida conocida por combinar lujo con comodidad y que alcanzó gran popularidad desde los años 90.

Gracias a su visión para crear looks sofisticados y modernos, Mizrahi se ha convertido en una de las estilistas más solicitadas en el mundo del entretenimiento.

Celebridades que también han trabajado con Jamie Mizrahi

El talento de Jamie Mizrahi no solo ha llamado la atención de Pedro Pascal. A lo largo de su carrera ha trabajado con varias celebridades reconocidas de Hollywood, consolidándose como una de las estilistas más influyentes del momento.

Entre las figuras con las que ha colaborado se encuentran:

Adele

Adele Jennifer Lawrence

Mikey Madison

Jeremy Allen White

Con este historial y su trabajo con grandes estrellas del entretenimiento, Jamie Mizrahi continúa consolidándose como una figura clave en el mundo de la moda y el styling de celebridades.