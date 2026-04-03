Niño Godzilla, ¿por qué llaman así al fenómeno que amenaza a México este 2026?

El llamado “Niño Godzilla” es una versión extrema del fenómeno climático conocido como El Niño (parte del sistema El Niño-Oscilación del Sur).

Se trata de un apodo que los científicos dieron a un evento muy intenso ocurrido entre 2015 y 2016, cuando el calentamiento del océano Pacífico fue mucho más fuerte de lo normal.

En esa época, el oceanógrafo Bill Patzert,un experto de la NASA, acuñó el término Niño Godzilla.

¿Por qué es llamado Niño Godzilla?

Fenómeno Niño Godzilla. Especial

El nombre “Niño Godzilla” no es científico, sino un apodo mediático y popular que surgió para describir un evento extremadamente intenso del fenómeno El Niño. La idea era encontrar una forma llamativa de explicar al público que no se trataba de un evento común, sino de uno con características mucho más fuertes y potencialmente peligrosas a escala global.

El apodo refleja su impacto global. Así como Godzilla en las películas afecta ciudades enteras, este fenómeno alteró simultáneamente el clima en distintas partes del mundo. Provocó lluvias intensas en algunas regiones, mientras que en otras generó sequías severas, incendios forestales y pérdidas agrícolas. Esta capacidad de causar efectos extremos y opuestos en distintos lugares reforzó la idea de que se trataba de algo fuera de lo común.

Otro factor importante es la percepción de su fuerza destructiva. Aunque no “destruye” de forma directa como un monstruo, sus consecuencias sí pueden ser muy dañinas: inundaciones, escasez de agua, afectaciones económicas y crisis en sectores como la agricultura o la pesca. Por eso, el término “Godzilla” funciona como una metáfora de su potencial para generar daños significativos.

¿Cómo golpearía a México en 2026?

Fenómeno climático Niño Godzilla. Especial

Especialistas consideran posible que regrese un evento fuerte de El Niño en 2026, aunque no hay certeza total aún

La preocupación es que, con un planeta más caliente, sus efectos podrían ser más intensos que en el pasado.

Si se desarrolla el “Niño Godzilla”, estos serían los principales impactos en México:

Huracanes más intensos (sobre todo en el Pacífico)

Tormentas que pueden intensificarse rápidamente hasta huracanes fuertes

Mayor riesgo en estados costeros como Guerrero, Oaxaca, Jalisco o Baja California Sur

Lluvias extremas e inundaciones

Episodios de lluvias torrenciales en poco tiempo

Posibles desbordamientos de ríos y deslaves

Sequías en otras regiones

Algunas zonas podrían tener menos lluvias y escasez de agua

Impacto en agricultura y presas

Calor más intenso

Aumento de temperaturas en varias regiones del país

Olas de calor más frecuentes

Impacto en el mar y pesca

Cambios en ecosistemas marinos

Aparición de especies inusuales o invasoras (como ocurrió en 2015 en Mazatlán)

Regiones más afectadas

Los efectos del fenómeno no se limitan a un solo país. Entre los impactos más relevantes se encuentran:

Sudamérica: lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves

Australia e Indonesia: sequías severas e incendios forestales

Norteamérica: inviernos más húmedos en el sur y temperaturas más altas en el norte

Océanos: blanqueamiento masivo de corales

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