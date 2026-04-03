No hay nada que arruine más el café de la mañana que abrir la app del banco y ver ese cargo de un servicio que juraste haber cancelado. Es esa sensación de impotencia ante un gigante que parece no escucharte, pero te aseguro que no estás solo en esta batalla.

Si te siguen cobrando un servicio cancelado, el primer paso es no entrar en pánico, sino armarte con la ley para defender tu cartera. Estos cobros indebidos son más comunes de lo que quisiéramos, pero este 2026 la normativa es más clara que nunca para protegerte.

De acuerdo con la Revista del Consumidor de Profeco, en su edición de abril de 2026, las empresas tienen la obligación de detener cualquier cargo inmediatamente tras la solicitud de baja. Ignorar este mandato les puede costar multas millonarias y a ti, un reembolso garantizado.

Puntos Clave:

Derecho de cancelación: Puedes terminar cualquier contrato en el momento que desees. Folio de seguimiento: Es tu arma principal para cualquier reclamación futura. Concilianet: La herramienta digital para resolver conflictos sin salir de casa. Plazo de respuesta: La empresa debe resolver tu queja en un tiempo determinado.

¿Qué hacer si te siguen cobrando un servicio que cancelaste? Esto dice Profeco canva

¿Qué hacer si te siguen cobrando un servicio ya cancelado?

Si te siguen cobrando un servicio cancelado, debes presentar una queja formal ante Profeco a través de Concilianet o en una Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco). Es indispensable contar con tu número de folio de cancelación y tus estados de cuenta.

El primer error que cometemos es llamar mil veces al centro de atención al cliente esperando un milagro. La realidad es que, si el primer reporte no funcionó, es momento de elevar el tono y usar las instituciones que el Estado mexicano tiene para ti.

La Procuraduría Federal del Consumidor advierte que ninguna cláusula de permanencia obligatoria puede estar por encima de tu derecho a rescindir un contrato. Si ya no recibes el servicio, no existe justificación legal para que el dinero salga de tu cuenta.

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Pasos para reportar cobros indebidos ante Profeco este 2026

Para reportar cobros indebidos, ingresa al portal de Concilianet, regístrate y sube la evidencia del cargo junto con tu comprobante de cancelación. Profeco citará a la empresa a una audiencia de conciliación digital para resolver el reembolso.

Tener el folio de cancelación es como tener un escudo; es la prueba irrefutable de que tú cumpliste con tu parte. Si la empresa alega que "el sistema no lo registró", el problema es de ellos, no tuyo, y la ley te respalda totalmente.

Instituciones han documentado que las empresas de telecomunicaciones y gimnasios son las que más incurren en estas prácticas. Por ello, guardar capturas de pantalla de tus chats de soporte es una medida de higiene financiera básica.

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¿Pueden obligarme a pagar si ya solicité la baja del servicio?

No, ninguna empresa puede obligarte a pagar por un servicio que ya cancelaste legalmente. Una vez que tienes tu folio de cancelación, la relación contractual termina y cualquier cargo posterior se considera un cobro de lo indebido.

A veces las empresas usan tácticas de miedo, sugiriendo que tu historial en el Buró de Crédito se verá afectado si dejas de pagar esos cargos "pendientes". No te dejes intimidar por amenazas que carecen de sustento legal tras una baja confirmada.

Según Profeco establece que, si el cobro se realizó mediante cargo automático, el banco también tiene cierta responsabilidad. Puedes solicitar una "aclaración por cargo no reconocido" directamente en tu banca móvil para congelar el movimiento.

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Cómo recuperar tu dinero por cobros injustificados de servicios

Para recuperar tu dinero, debes exigir a la empresa la devolución de las cantidades cobradas injustificadamente, más los intereses legales si el proceso se alarga. Si la empresa se niega, Profeco puede iniciar un procedimiento por infracciones a la Ley.

No se trata solo de que dejen de cobrarte, se trata de que te devuelvan lo que es tuyo por derecho. En muchos casos, las conciliaciones exitosas terminan con bonificaciones extra para el consumidor como compensación por las molestias causadas.

La guía de Profeco 2026 enfatiza que el consumidor tiene hasta un año para reclamar estos cobros. Sin embargo, lo ideal es actuar en los primeros 30 días para que la evidencia fresca facilite el dictamen a tu favor.

El papel de Concilianet en la defensa del consumidor afectado

Concilianet es la plataforma digital de Profeco que permite resolver disputas con proveedores de bienes y servicios por internet. Es una vía rápida que evita filas, traslados y papeleos innecesarios, funcionando las 24 horas del día.

En este portal, un conciliador de Profeco modera la conversación entre tú y el representante de la empresa. La mayoría de los casos de cobros de servicios cancelados se resuelven en la primera audiencia, ya que las empresas prefieren devolver el dinero que enfrentar multas.

El uso de esta herramienta ha crecido un 40% este año debido a su eficacia. Solo necesitas tu identificación oficial, el contrato original (si lo tienes) y la evidencia de que solicitaste la baja del servicio de manera formal.

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Consejos para una cancelación exitosa según la Revista del Consumidor

Para una cancelación exitosa, solicita siempre un folio de seguimiento, anota el nombre del ejecutivo que te atendió y guarda una copia del correo de confirmación. Nunca aceptes una cancelación "de palabra" sin un respaldo digital o físico.

Es muy común que los ejecutivos intenten retenerte con descuentos o meses gratis. Si tu decisión es firme, sé cortés pero tajante: "Deseo mi folio de cancelación ahora".

Recuerda que, según la Ley Federal de Protección al Consumidor, el proveedor no puede condicionar la cancelación a que vayas a una oficina física. Si contrataste el servicio por teléfono o internet, la baja debe realizarse por el mismo medio de forma inmediata.

Toma el control de tus finanzas ante cargos indebidos

Al final del día, tu tranquilidad financiera depende de qué tan rápido pongas límites a los abusos. No permitas que una suscripción olvidada o un mal proceso administrativo de una empresa drene tu presupuesto mensual.

Defenderte no es solo por el dinero, es por el respeto a tu tiempo y a tu voluntad como cliente. Profeco está ahí para nivelar la balanza, pero el primer impulso debe venir de ti, revisando tus estados de cuenta con ojo de halcón.

Comparte esta información con amigos o familiares que estén pasando por este calvario. La educación financiera y el conocimiento de nuestros derechos son las mejores herramientas para navegar en el mercado actual sin naufragar en el intento.