¿Qué significa el Domingo de Ramos? La razón por la que se llevan palmas a la iglesia

El Domingo de Ramos 2026 se celebrará el 29 de marzo, una fecha muy importante para los creyentes de la Iglesia católica, ya que marca el inicio de la Semana Santa.

Durante este día, miles de fieles acuden a misa llevando ramos o palmas tejidas, algunas elaboradas por ellos mismos y otras adquiridas a las afueras de los templos. Esta tradición forma parte de uno de los momentos más simbólicos de la liturgia.

Pero, ¿qué significa realmente el Domingo de Ramos y por qué se llevan palmas a bendecir? Aquí te contamos.

¿Qué significa el Día de Ramos?

El Domingo de Ramos representa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando fue recibido por la multitud que lo reconocía como Mesías y Rey.

De acuerdo con la tradición bíblica, las personas lo recibieron agitando ramas de palma y olivo, símbolos de paz, victoria y esperanza.

Por ello, cada año los creyentes llevan palmas o ramos a la iglesia para que sean bendecidos, como una forma de recordar ese momento y reafirmar su compromiso de seguir las enseñanzas de Jesús.

¿Qué significa el Domingo de Ramos? Foto: Canva

¿Qué se debe hacer el Domingo de Ramos?

Una de las principales tradiciones es que los feligreses acudan a misa para participar en la celebración litúrgica que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén.

Durante la ceremonia, el sacerdote realiza la bendición de los ramos con agua bendita, mientras los fieles los sostienen como símbolo de fe.

Al regresar a casa, muchas familias tienen la costumbre de colocar las palmas bendecidas en puertas o ventanas, como señal de protección y bendición para el hogar.

En otros casos, también se colocan cerca de crucifijos o imágenes religiosas dentro de la vivienda.

¿Qué significa el Domingo de Ramos? Foto: Canva

¿Qué tipos de ramos se llevan el Domingo de Ramos?

En esta celebración, los fieles suelen llevar ramas de olivo o palmas tejidas, muchas de ellas decoradas o entrelazadas.

En algunos lugares también se utilizan palmas blancas, cuyo color simboliza la pureza y la preparación espiritual para vivir la Semana Santa.

Además, dentro de la liturgia católica, el color rojo es el que predomina en las vestimentas sacerdotales durante esta celebración. Este color representa la pasión y la sangre de Cristo, recordando los acontecimientos que se conmemoran durante los días siguientes de la Semana Santa.

¿Qué significa el Domingo de Ramos? Foto: Canva

Así que si planeas acudir a misa este Domingo de Ramos, llevar una palma para bendecir no solo forma parte de la tradición, sino que también recuerda la bienvenida que recibió Jesús en Jerusalén y marca el inicio de una de las celebraciones más importantes del calendario católico.