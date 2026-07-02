¿Qué mata una relación? La respuesta no son las discusiones

Las relaciones de pareja atraviesan momentos de felicidad, pero también enfrentan diferencias que, si no se manejan correctamente, pueden convertirse en un obstáculo. Sobre este tema habló el empresario, conferencista y autor Johnny Abraham durante su participación en el programa "Sale el Sol", donde explicó qué considera que realmente deteriora un vínculo amoroso.

¿Por qué discutir no siempre es algo negativo?

Contrario a la idea de que las peleas son el principio del fin de una relación, Johnny Abraham aseguró que discutir puede ser beneficioso cuando se hace de manera sana.

Foto: www.magnific.com

El conferencista explicó que la discusión es una herramienta que permite construir una relación sólida, ya que es a través de ella que las personas conocen el mundo interior de su pareja. Señaló que, una vez que pasa la etapa del enamoramiento, comienzan a aparecer las diferencias, las historias personales y las distintas formas de ver la vida.

Para Abraham, ese "choque" entre ambas realidades no debe verse como un problema, sino como una oportunidad para conocerse mejor.

¿Qué es lo que realmente desgasta una relación?

De acuerdo con el conferencista, el conflicto aparece cuando alguno de los dos intenta imponer su propia forma de ver las cosas.

Explicó que una relación crece cuando cada integrante aprende a equilibrar su realidad individual con la vida en pareja, creando acuerdos que beneficien a ambos. A su juicio, ese proceso es el verdadero tesoro de una relación, pues permite que ambos trabajen como un equipo.

Sin embargo, cuando una persona busca tener siempre la razón o pretende que su perspectiva sea la única válida, el vínculo comienza a deteriorarse.

Foto: www.magnific.com

¿Cómo se puede evitar ese desgaste?

Johnny Abraham señaló que el primer paso es recordar que la persona que está frente a nosotros fue alguien que decidimos amar.

Por ello, recomendó validar lo que la otra persona está sintiendo, sin que eso signifique renunciar a la propia opinión. Explicó que empatizar consiste en reconocer que la experiencia del otro es real desde su perspectiva, aunque sea distinta a la nuestra.

Según dijo, la intención no debe ser demostrar quién tiene la razón, sino comprender lo que el otro vive y, posteriormente, expresar también el propio punto de vista para encontrar una solución en conjunto.

Foto: www.magnific.com

¿Qué significa el ejemplo de la botella?

Para ilustrar su idea, Johnny Abraham utilizó el ejemplo de una botella de refresco.

Explicó que una persona puede observar principalmente la etiqueta y la marca, mientras que otra pone atención en la información nutrimental, las calorías o los ingredientes. Aunque ambas están viendo exactamente la misma botella, cada una percibe aspectos diferentes.

Con esta comparación, señaló que algo similar ocurre en las relaciones: dos personas pueden vivir una misma situación, pero interpretarla de maneras distintas. La clave, afirmó, está en comunicar esas perspectivas, escucharlas y unir ambas visiones para comprender la realidad en conjunto.