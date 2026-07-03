Hospitales embrujados en CDMX: El Divino Salvador, primer manicomio femenino

Los hospitales embrujados de la CDMX resguardan el Hospital del Divino Salvador, fundado en 1698 en Donceles como el primer manicomio femenino.

De acuerdo con crónicas del Fideicomiso Centro Histórico, este espacio albergó a miles de mujeres bajo el estigma colonial de la enajenación mental.

El antiguo edificio destaca hoy por su arquitectura barroca y por ser el epicentro de las leyendas urbanas más escalofriantes de la capital.

Hospitales embrujados en CDMX: Hospital del Divino Salvador en Donceles Canva

Casas de locos y el misterio del Divino Salvador

El manicomio colonial albergaba a mujeres con padecimientos mentales que la sociedad de la época catalogaba erróneamente como posesiones demoníacas o histeria colectiva.

El tratamiento de la enajenación (pérdida transitoria o permanente de la razón) mezclaba rezos intensos con métodos de aislamiento que resultaban profundamente brutales.

Las paredes del edificio absorbieron por siglos el dolor y la desesperación de cientos de internas abandonadas a su suerte por sus propias familias. Historiadores locales afirman que las energías negativas de las pacientes quedaron impregnadas permanentemente en los pesados muros de cantera del viejo inmueble.

Hospitales embrujados en CDMX: Hospital del Divino Salvador en Donceles Canva

Apariciones coloniales y psicofonías en Donceles

Los fenómenos paranormales en este antiguo hospital incluyen lamentos femeninos, sombras densas que cruzan los patios coloniales y súbitas bajadas de temperatura.

Testigos contemporáneos describen la perturbadora silueta de una monja de la orden de las Hermanas de la Caridad flotando por los oscuros pasillos superiores.

Los ruidos de cadenas arrastradas y susurros ininteligibles suelen manifestarse con mayor fuerza durante las madrugadas más frías del año en la capital.

El ambiente denso activa los instintos de alerta de cualquier visitante que se atreva a recorrer sus salones sin la preparación mental adecuada.

Hospitales embrujados en CDMX: Hospital del Divino Salvador en Donceles Canva

La leyenda del Hospital del Divino Salvador

La leyenda del Hospital del Divino Salvador narra la trágica historia de una interna que se quitó la vida tras ser recluida injustamente por su celoso esposo.

El espectro errante de esta mujer vestida de blanco busca incansablemente una salida inexistente a través de las puertas clausuradas del recinto.

El mito urbano creció cuando los trabajadores del actual archivo que ocupa el lugar reportaron objetos moviéndose por sí solos y expedientes que volaban.

La tradición oral entrelaza la estricta realidad histórica con crónicas de ultratumba que erizan la piel de los investigadores de lo insólito.

Hospitales embrujados en CDMX: Hospital del Divino Salvador en Donceles Canva

Rostros ocultos en el primer manicomio femenino

Los rostros del Divino Salvador aparecen grabados de forma inexplicable en las texturas de las piedras más antiguas situadas cerca del patio principal.

Estas pareidolias (fenómeno psicológico donde la mente percibe rostros en formas aleatorias) muestran expresiones de sufrimiento puro que aterrorizan a los guardianes nocturnos.

Las fotografías tomadas por exploradores urbanos suelen revelar extrañas anomalías lumínicas y neblinas densas que no corresponden al clima del interior.

El misticismo del lugar se mantiene intacto gracias al riguroso respeto con el que se preserva su imponente e histórica estructura.

Explorar el pasado oscuro de la Ciudad de México nos permite entender el sufrimiento humano desde una perspectiva más empática y respetuosa.

Te invitamos a recorrer las calles del Centro Histórico con ojos atentos y descubrir los secretos que el tiempo no ha podido borrar.