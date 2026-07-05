Frentes Políticos / 5 de julio de 2026

1. Honor a quien honor merece. En una era donde abundan las polémicas, el Buque Escuela Cuauhtémoc recordó que el prestigio institucional no necesita discursos. La Secretaría de Marina, encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales, recibió para su Bandera de Guerra la condecoración en grado Al Honor, otorgada por la Asociación de Agregados de Defensa acreditados en México. El capitán de navío José Díaz Castillo asumió la distinción con sobriedad, consciente de que cada travesía representa algo más que millas recorridas. Hay símbolos que se desgastan con el uso; éste ha fortalecido su nombre navegando.

2. Simbología. El ahuehuete dejó de ser sólo árbol nacional para convertirse en emblema del poder. Sobrevive en Paseo de la Reforma rodeado de vallas; ahora el gobierno de Delfina Gómez en el Edomex lo eleva al centro del relato con su participación en el Congreso Internacional del Ahuehuete. María Eugenia Rojano, su secretaria del Campo y Alejandro Sánchez, director de la Protectora de Bosques, hablan de restauración ecológica. Un país donde los árboles reciben homenajes, pero las heridas que crecieron a su sombra esperan justicia. Los símbolos crecen despacio; la justicia lleva demasiado tiempo sin echar raíces.

3. Cuídate. Cuatro personas perdieron la vida durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial, y la advertencia volvió a cobrar sentido. José Antonio Venta, coordinador nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, difundió recomendaciones para quienes salgan a celebrar un eventual resultado ante Inglaterra este domingo. El entusiasmo llena plazas y avenidas; la prudencia rara vez acompaña el marcador. Gritar un gol dura segundos. Un descuido puede marcar a una familia para siempre. Cuídate, no enlutes tu celebración.

4. Temporal. La muerte del comerciante Francisco Javier Castorena en Xalisco, Nayarit, convirtió la lluvia en un examen político. El gobernador Miguel Ángel Navarro acumula anuncios sobre prevención, pero la infraestructura volvió a exhibir grietas, drenajes rebasados y vigilancia arbórea insuficiente. Los anuncios oficiales se quedaron varios centímetros por encima del nivel del agua. El ayuntamiento ofreció respaldo a la familia, pero la tragedia abrió otro cuestionamiento sobre protocolos y alertas oportunas. La naturaleza golpeó, sí, pero la omisión más. El agua baja, pero la responsabilidad permanece. Y cobra factura.

5. Lodazal. En un mismo municipio caben tres postales del abandono. El agua y el lodo volvieron a entrar a decenas de viviendas, pese a las promesas de mitigación; la Fiscalía General de Justicia del Edomex aseguró un inmueble con fauna exótica que operaba al margen de la ley, y vecinos denunciaron asaltos atribuidos a menores armados en la colonia Culturas de México. Abigail Sánchez Martínez, presidenta municipal de Chalco, tiene frente a sí un municipio donde las emergencias ya no llegan por separado. En este territorio la excepción dejó de existir; la costumbre ocupa su lugar. Si tu sola mención es sinónimo de atraso, algo anda mal.