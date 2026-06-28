¿El nuevo 'Tinder'? Apps de deporte para ligar, la nueva tendencia para encontrar el amor entrenando

La primera cita ya no siempre empieza con un café, una copa o una conversación incómoda frente a una mesa preguntando cuál es tu color favorito. Para una parte de los solteros jóvenes, ahora puede empezar con una carrera de cinco kilómetros, una clase de funcional, una rutina de gimnasio o un entrenamiento en grupo.

A esta tendencia se le conoce en inglés como fitness dating apps o sports dating apps: aplicaciones de citas pensadas para personas que quieren conocer a alguien con intereses deportivos, hábitos activos o estilos de vida similares.

No son exactamente “el Tinder del deporte”, aunque funcionan con una lógica parecida: crear perfiles, mostrar fotos, elegir intereses y conectar con otros usuarios. La diferencia está en el filtro principal. Aquí no se empieza por el signo zodiacal, la profesión o la frase ingeniosa de biografía, sino por el tipo de entrenamiento, la disciplina favorita o la compatibilidad de rutinas.

El fenómeno no se limita a una aplicación. Plataformas como Fitafy, DateFit, SportzSingles, ATClub o Ateam forman parte de una categoría que mezcla ligue, amistad y deporte. Algunas prometen encontrar pareja; otras se presentan como comunidades para hallar compañeros de entrenamiento.

ATClub, una de las apps para conocer a alguien haciendo deporte Especial

¿Por qué el deporte se volvió una forma de ligar?

Después de años de citas mediadas por pantallas, mensajes que no llegan a nada y perfiles que se acumulan como catálogo, muchas personas buscan espacios donde conocer a alguien parezca menos forzado. Ahí entran los clubes de running, las clases grupales, los gimnasios boutique y las comunidades deportivas.

La idea tiene una ventaja evidente: el deporte ofrece una actividad compartida desde el primer minuto. No hay que inventar un tema de conversación ni sostener una cita completa solo con preguntas.

Correr, entrenar o jugar juntos permite observar algo que las apps tradicionales prometen pero no siempre muestran: puntualidad, constancia, sentido del humor, tolerancia a la frustración, cuidado del cuerpo y capacidad de convivir en grupo.

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Por eso los clubes de corredores han sido descritos como el nuevo Tinder. En varias ciudades, los grupos de running dejaron de ser espacios exclusivos para preparar carreras y se convirtieron en comunidades sociales.

Hay entrenamientos que terminan en café, desayunos, fiestas o eventos organizados para que la gente se conozca. Algunas aplicaciones de citas incluso han creado actividades deportivas para llevar el match a la vida real.

No todo es romance: también hay filtros y riesgos

Pero convertir el deporte en filtro amoroso también abre preguntas. La primera es si la compatibilidad física puede confundirse con compatibilidad emocional. Que dos personas entrenen a la misma hora o compartan una disciplina no significa que busquen lo mismo en una relación, tengan los mismos valores o puedan construir un vínculo sano.

También existe el riesgo de que estas plataformas refuercen una idea limitada de atractivo, donde el cuerpo activo se presenta como sinónimo de disciplina, éxito o valor personal.

bgpa