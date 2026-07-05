Carta aclaratoria del municipio de Atizapán de Zaragoza

En relación con la información difundida recientemente por Grupo Imagen respecto a las condiciones de infraestructura y seguridad en las colonias Lomas Lindas y Profesor Cristóbal Higuera, el gobierno de Atizapán de Zaragoza informa a la ciudadanía que el mantenimiento de calles, la reparación de luminarias y el fortalecimiento de la seguridad pública son acciones permanentes que se realizan en todo el municipio.

A través de las direcciones de Servicios Públicos, Obras Públicas y Seguridad Pública y Seguridad Vial, la administración encabezada por el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas mantiene programas continuos de bacheo, sustitución y reparación de luminarias, así como la rehabilitación integral de vialidades que durante décadas permanecieron sin atención.

Estas acciones forman parte de un programa de inversión histórica que, en conjunto con la obra pública ejecutada durante la presente administración, supera los 2 mil millones de pesos, recursos destinados a mejorar la infraestructura urbana, la movilidad y la calidad de vida de las y los atizapenses.

En materia de seguridad, Atizapán de Zaragoza continúa registrando avances respaldados por indicadores oficiales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al primer trimestre de 2026, el municipio se ubica entre los más seguros del Estado de México y ocupa la posición 39 entre las ciudades con menor percepción de inseguridad del país, con un indicador de 56.3 por ciento.

De manera paralela, la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial mantiene un esquema permanente de vigilancia mediante patrullajes preventivos, atención inmediata a emergencias y monitoreo a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), con el objetivo de responder oportunamente a los reportes ciudadanos y preservar la tranquilidad de las familias atizapenses.

El gobierno municipal reconoce que toda ciudad enfrenta retos cotidianos en materia de servicios públicos; por ello, las labores de mantenimiento no son acciones aisladas, sino programas permanentes que se fortalecen diariamente con base en los reportes ciudadanos y en la supervisión constante de las distintas dependencias.

La administración municipal reitera su disposición para atender las solicitudes de la población y refrenda su compromiso de seguir trabajando para que Atizapán de Zaragoza continúe consolidándose como uno de los mejores municipios y con mejores servicios, infraestructura moderna y mayor seguridad para todas y todos.

AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA