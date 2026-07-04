Lo Hecho en México Siempre Gana: la fuerza de un país que transforma tradición en innovación

México ha construido su identidad a través de la pasión, la resiliencia y la capacidad de evolucionar sin perder sus raíces. Esa combinación entre tradición y modernidad es el eje de Lo Hecho en México Siempre Gana, una campaña que reconoce el valor de las empresas y productos que forman parte del día a día de millones de mexicanos.

Impulsada por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), esta iniciativa busca fortalecer el consumo nacional y visibilizar el impacto positivo que tienen las marcas mexicanas en la economía del país. Cada producto hecho en México representa mucho más que una compra: detrás existe talento, empleo, inversión y desarrollo para millones de familias.

México vive un momento clave para proyectar al mundo su capacidad productiva. La campaña aprovecha este contexto de orgullo y unidad para recordar que el país no solo destaca por su cultura y pasión deportiva, sino también por la calidad e innovación de su industria. Hoy, cerca de 5,000 empresas cuentan con el sello Hecho en México®, consolidando un ecosistema empresarial cada vez más competitivo y robusto.

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Marcas que acompañan generaciones dentro y fuera del hogar

El tercer grupo de empresas participantes refleja cómo lo hecho en México está presente en la alimentación, el hogar, la movilidad y el entretenimiento cotidiano.

Alpura se ha consolidado como un referente en nutrición y calidad alimentaria. Su presencia en la campaña refuerza la importancia de las marcas que, durante décadas, han acompañado la alimentación de millones de familias mexicanas con altos estándares de producción.

Taurus representa la evolución tecnológica dentro del hogar. Durante más de 40 años, la marca ha acercado soluciones que simplifican la vida diaria, demostrando que la innovación también se construye desde productos que facilitan rutinas y generan bienestar.

Tuny destaca por ofrecer calidad y sabor en una categoría de consumo esencial. Su propuesta conecta con consumidores que valoran la practicidad sin comprometer estándares de calidad.

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Sabor, movilidad y experiencias con sello mexicano

Sabritas forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Su presencia en hogares, reuniones y momentos de convivencia demuestra cómo ciertas marcas trascienden el producto para convertirse en parte de la cultura popular.

Por su parte, Viva representa la transformación del sector aeronáutico en México. Su enfoque en flexibilidad y accesibilidad ha contribuido a conectar más ciudades, más familias y más oportunidades dentro del país.

Lo Hecho en México Siempre Gana es una invitación a reconocer que el talento nacional está en todas partes: en los alimentos que consumimos, en la tecnología que usamos y en los servicios que nos conectan. Elegir productos hechos en México es apostar por innovación, crecimiento y por un futuro que sigue construyéndose con orgullo.