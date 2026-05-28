Si estás planeando tus vacaciones por Estados Unidos, probablemente ya te estás imaginando paseando por las grandes avenidas de Nueva York o disfrutando de los parques temáticos de Orlando. Pero antes de eso, necesitas una aprobación fundamental: la visa americana. ¿Cómo puedes prepararte para la entrevista?

La sola mención de la cita en la embajada o consulado estadounidense despierta un sinfín de mitos urbanos, leyendas y consejos contradictorios entre los solicitantes. Hay quienes aseguran que el color de la camisa que elijas determina el resultado, mientras que otros afirman que una sola respuesta titubeante puede sepultar tus posibilidades de éxito.

La realidad es que, si bien el proceso implica estrés, la clave para superar este trámite con éxito no radica en la suerte, la magia o el azar, sino en una preparación estratégica, metódica y honesta basada en el entendimiento de las leyes de migración de ese país.

¿Cómo prepararte para la entrevista de la visa? Canva

Guía para la entrevista de la visa americana

¿Qué documentos llevar?

Asegúrate de llevar en la mano al momento de presentarte a la entrevista de la visa: tu pasaporte original vigente con al menos seis meses de validez restante, la hoja de confirmación del formulario electrónico DS-160 con su respectivo código de barras legible y el comprobante impreso de la confirmación de la cita emitido por el sistema de programación de la embajada.

Organiza tus documentos de apoyo (como cartas de empleo con membrete oficial, los estados de cuenta bancarios de los últimos tres meses, declaraciones de impuestos y títulos de propiedad) en una carpeta de fácil acceso y, una vez en la entrevista, solo muestra un documento si el oficial consular te lo solicita de manera explícita.

La presunción a derribar

El pilar sobre el cual se construyen todas las entrevistas de visa de no inmigrante (como la visa de turismo B1/B2) es una ley federal de migración conocida como la Sección 214(b) del Acta de Inmigración y Nacionalidad.

Esta cláusula establece de manera obligatoria que los oficiales consulares deben asumir, por defecto, que cada solicitante de visa tiene la intención oculta de quedarse a vivir y trabajar de forma permanente en los Estados Unidos.

El trabajo del oficial no es buscar razones para negarte el documento por capricho; su obligación legal es verificar que seas capaz de derribar esa presunción legal de inmigración.

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Anclaje a tu país de residencia

La embajada quiere ver los “lazos de anclaje” a tu país, es decir, el conjunto de factores económicos, familiares, sociales y profesionales que unen a un individuo con su lugar de residencia actual.

Los oficiales evalúan estos vínculos a través de tres pilares principales:

Estabilidad laboral y profesional : contar con un empleo estable con antigüedad demostrable, ejercer una profesión registrada o ser dueño de un negocio formalizado indica que tienes una fuente de ingresos constante que depende de tu presencia física en tu país.

: contar con un empleo estable con antigüedad demostrable, ejercer una profesión registrada o ser dueño de un negocio formalizado indica que tienes una fuente de ingresos constante que depende de tu presencia física en tu país. Arraigo académico o familiar : estar cursando estudios universitarios de forma activa o tener responsabilidades familiares directas (como cónyuge o hijos dependientes que permanecen en tu hogar durante el viaje) son factores de retorno muy valorados por las autoridades.

Vínculos patrimoniales : la propiedad de bienes inmuebles, cuentas bancarias con actividad regular o inversiones comerciales locales demuestran que posees un patrimonio estructurado en tu lugar de origen que no abandonarás a la ligera.

Coherencia en tus respuestas

La entrevista para obtener la visa americana no se trata de dar discursos elaborados, sino de entregar información exacta que coincida plenamente con los datos registrados previamente en tu formulario digital.

La mentira o la imprecisión son los caminos más rápidos hacia el rechazo bajo la Sección 214(b). Si en tu formulario escribiste que percibes un salario mensual específico, tu respuesta verbal ante la pregunta sobre tus ingresos debe coincidir de forma matemática con esa cifra.

Estudia detalladamente una copia de tu formulario DS-160 la noche anterior a la cita; recuerda fechas importantes, empleos, lugares que planeas visitar, motivo de viaje, instituciones donde estudiaste y detalles de este estilo garantizan una fluidez conversacional que transmitirá honestidad incuestionable.

Evita el impulso nervioso de rellenar los silencios con explicaciones largas, historias familiares complejas o detalles innecesarios sobre cómo ahorraste el dinero para el viaje. Lo mejor son las respuestas cortas y concisas.

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Vestimenta

No existe un reglamento oficial de etiqueta de la embajada americana que dicte cómo deben vestir los solicitantes de visa. Sin embargo, la recomendación de vestimenta de los expertos se resume en: casual de negocios.

Para los hombres, un pantalón de vestir o un pantalón de mezclilla oscuro sin roturas, combinado con una camisa de cuello de botones o una playera tipo polo limpia y bien planchada.

Para las mujeres, un vestido sencillo de día, una blusa formal o un traje sastre ligero proyectan la seriedad necesaria para el trámite. Evita acudir a la cita utilizando ropa excesivamente informal, playeras con mensajes políticos o ropa deportiva desgastada.

Tips extra para la entrevista de la visa:

Al responder a las preguntas, mira fijamente a los ojos del oficial a través del cristal de seguridad y no esquives la mirada hacia el suelo o hacia los lados.

Mantén una postura erguida, coloca tus manos de forma relajada sobre la barra exterior de la ventanilla y mantén los pies bien apoyados en el suelo.

Controla los tics nerviosos.

Preséntate en la embajada 30 minutos antes de la hora marcada en tu hoja de confirmación.

de la hora marcada en tu hoja de confirmación. No lleves dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras, relojes inteligentes, USB o controles remotos de automóviles con sistemas de alarma por radiofrecuencia.

En la medida de lo posible, asiste a la cita acompañado de un familiar o amigo que pueda resguardar tu teléfono y tus llaves en el exterior del edificio.

Prepararte para la entrevista de la visa americana no es una ciencia, pero unos consejos para asistir con la confianza al 100% no le hacen daño a nadie.