¿Primera vez en CDMX? Recorre Paseo de la Reforma y enamórate de la ciudad

Si eres de la Ciudad de México o vienes por primera vez y te preguntas cuál es la avenida más importante de la capital, la respuesta es clara: la emblemática Avenida Paseo de la Reforma.

Con casi 15 kilómetros de extensión, desde Santa Fe hasta el Centro Histórico, esta icónica vialidad atraviesa algunos de los puntos más representativos de la capital. Monumentos, museos, miradores, centros culturales y hasta paseos en bicicleta forman parte de la experiencia.

Si te preguntas qué hacer en Reforma, aquí te contamos los imperdibles.

¿Qué hacer en Reforma?

El Ángel de la Independencia México

Uno de los monumentos más representativos de la CDMX es el Ángel de la Independencia. Inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz, este monumento alcanza entre 45 y 49.5 metros de altura desde la base hasta la escultura.

Diseñado por Antonio Rivas Mercado, es uno de los puntos favoritos para fotografías.

Un dato curioso es que, aunque muchos lo llaman “ángel”, en realidad representa a Niké, la diosa griega de la victoria, no a una figura religiosa.

¿Qué hacer en Reforma CDMX? Foto: Canva

Museo de Antropología e Historia

Si te apasiona la historia, el Museo Nacional de Antropología es una parada obligatoria. Es el museo más grande del país y resguarda piezas fundamentales del México prehispánico.

Aquí se encuentra la imponente Piedra del Sol, también conocida como el Calendario Azteca, una pieza de 25 toneladas descubierta en 1790 en la Plaza Mayor.

Podrás recorrer salas dedicadas a culturas como la mexica, maya, tolteca y teotihuacana, entre otras.

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma s/n, Polanco.

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma s/n, Polanco. Entrada general: $105 MXN

Extranjeros: $210 MXN

Domingo gratuito para público nacional y residentes extranjeros. Entrada libre todo el año para menores de 13 años, INAPAM, maestros y estudiantes con credencial vigente.

Centro de Cultura Digital cdmx

Si buscas una experiencia distinta, el Centro de Cultura Digital combina arte, innovación y tecnología en un mismo espacio.

Cuenta con exposiciones sensoriales, talleres, conciertos, cine y conferencias. Es ideal para quienes disfrutan propuestas culturales contemporáneas.

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma s/n, Juárez.

Monumento a la Revolución

A unos pasos de Reforma se encuentra el emblemático Monumento a la Revolución, uno de los miradores más impresionantes de la capital.

Puedes disfrutar una vista panorámica de 360° a 52 metros de altura o subir hasta los 65 metros para una experiencia aún más completa.

Ubicación: Plaza de la República s/n, Tabacalera. Entrada general: $170 MXN

Estudiantes, menores de 13 años, profesores y adultos mayores: $150 MXN.

Muévete en Bici Reforma

Si prefieres actividades al aire libre, el programa Muévete en Bici convierte Paseo de la Reforma en un gran circuito ciclista los domingos (excepto el último del mes).

Es una actividad gratuita promovida por la Secretaría de Movilidad, ideal para recorrer la avenida sin autos y disfrutarla desde otra perspectiva.

Reforma 222

Para quienes buscan tiendas, restaurantes o cine, Reforma 222 es una excelente opción.

Inaugurado en 2008, este complejo fue diseñado por el arquitecto Teodoro González de León, reconocido también por obras como el Auditorio Nacional y el Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Su estructura de cristal lo convierte en un edificio elegante y moderno.

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 222, Juárez.

Metrobús Línea 7 CDMX

Si quieres conocer varios de estos puntos sin caminar demasiado, la Metrobús Línea 7 es una excelente alternativa.

Por solo $6 pesos, recorre sitios como el Auditorio Nacional, el Bosque de Chapultepec, la Estela de Luz, el Fuente de la Diana Cazadora y el El Caballito, entre otros.

Es una manera práctica y accesible de admirar una de las avenidas más importantes de la CDMX.

¿Qué hacer en Reforma CDMX? Foto: Canva

Ahora ya lo sabes: si estás en Avenida Paseo de la Reforma, estas son algunas de las mejores opciones para descubrir historia, cultura, entretenimiento y vistas inolvidables en el corazón de la capital.