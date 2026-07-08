¿Qué hacer en Aztlán en las vacaciones de verano 2026? Precios, atracciones y restaurantes

Si no tienes planes de salir de la Ciudad de México durante las vacaciones, existen muchas opciones para que tus hijos se diviertan. Los parques de diversiones siempre son una excelente idea, descubre todo lo que puedes hacer en Aztlán en este verano 2026.

Quienes crecimos en los noventas, recordamos con nostalgia la Feria de Chapultepec Mágico, ubicada en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Tras su cierre en 2019, en 2024 regresó con un nuevo concepto.

Bajo el nombre de Parque Urbano Aztlán, se popularizó porque el acceso es gratuito y pagas únicamente por las atracciones que deseas utilizar. Descubre cómo pasar el mejor verano en Aztlán.

Futlán: vive la fiesta del Mundial como en el estadio

Aunque los partidos en México llegaron a su fin y la selección mexicana terminó su participación, el Mundial sigue. Si no te quieres perder la recta final y vivir la emoción como en el estadio, Aztlán tiene todo para ti.

A lo largo del parque encontrarás pantallas gigantes y espacios para ver los partidos en vivo, además de instalaciones artísticas, shows y activaciones.

Eso sí, la experiencia tiene un costo especial que para la fase final del Mundial va de los 650 a los 2 mil 646 pesos mexicanos, según el tipo de acceso que elijas. Todos incluyen el brazalete Todo Incluido del parque, pero puede sumar otras amenidades.

Juegos mecánicos, destreza y más diversión en Aztlán

Aztlán mantiene una constante renovación. Actualmente, cuenta con más de 30 juegos mecánicos y atracciones para toda la familia, siendo Aztlán 360 la más destacada, pues es una de las ruedas de la fortuna más grandes de América Latina.

A esta se suman juegos que están pensados tanto en los más pequeños, como en las familias y los más extremos; incluso, el Dr. Simi se ha unido a la diversión con el simulador Vuela México por el Mundo. Algunos ejemplos de juegos mecánicos son:

Don Goyo: una torre de caída libre de aproximadamente 50 metros de altura; prepárate para subir lentamente y descender a gran velocidad en una caída vertical. Este juego es para adolescentes y adultos.

Malacantoche. Otra opción para los amantes de la adrenalina; combina movimientos giratorios con un sistema tipo péndulo; vivirás cambios constantes de velocidad y dirección.

Laka Laka. Ideal para toda la familia; esta montaña rusa con góndolas giratorias ofrece emoción, sin adrenalina extrema.

Astrolumpio. Para los niños grandes, este columpio mecánico es una excelente opción, pues los eleva mientras gira, simulando la sensación de volar.

La Cucaracha. Los más pequeños pueden divertirse en estos autos eléctricos que se desplazan en un circuito sencillo.

Para quienes prefieren algo más tranquilo está El Quinto Sol, donde conocerás sobre la cosmovisión Mexica, y El Jardín de los Sentidos, con tres tipos de huertos interactivos y ejemplos de ecotecnologías.

Finalmente, los juegos de destreza no fallan para probar tu suerte y ganar algún recuerdo de tu visita a Aztlán.

Las montañas rusas son uno de los grandes atractivos de Aztlán VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Restaurantes en Aztlán: otro de los grandes atractivos

En Aztlán encontrarás diferentes puestos y kioscos para saciar tu antojo. Desde refrescos y palomitas, hasta esquites, tostiesquites, micheladas y otras comidas rápidas te esperan en estos establecimientos.

Al igual que ocurre en cines y otros parques de diversiones, el costo de los alimentos es un poco más elevado que en los puestos callejeros: de los 60 a los 200 pesos, según lo que elijas.

Si quieres una comida completa, los restaurantes son la opción. En general, mantienen los precios de otras sucursales. Hay muchas opciones, desde famosas cadenas de hamburguesas y alitas, hasta sushi, crepas y churros. Aquí algunos menos conocidos:

Señor Burger. Las hamburguesas no pueden faltar en un día de diversión y aquí encuentras desde la clásica hamburguesa con queso, hasta su versión a base de plantas, además de hot dogs y piernas de pavo para sentirte en Disney.

Titanes del Taco. No hay nada más mexicano que el taco y estos se volverán tus favoritos, pues ofrecen variaciones a los clásicos.

Por ejemplo, el de milanesa va empanizado con pepita y amaranto, además de llevar chicharrón de queso; el de bistec se transforma con la picaña y queso menonita, y el de chile relleno lleva camarón en su interior.

Peltre Lonchería. Este lugar, creación de Daniel Ovadía, se inspira en las loncherías tradicionales de México para ofrecer comida reconfortante, pero con toques gourmet. Disfruta desde uno sopes hasta un sándwich de queso y ensaladas.

Espacio Holanda. No hay mejor cierre para un día de diversión que con un postre, por eso, recientemente Holanda abrió una heladería donde el helado se convierte en toda una experiencia.

Todo empieza en sus pantallas interactivas que identifican tu estado de ánimo para recomendarte el mejor helado que puedes pedir en su barra. Para los amantes de Magnum, aquí puedes personalizar la tuya.

Tal como ocurre en las boutiques de Nueva York o París, puedes elegir tu sabor favorito y agregarle salsas y toppings para un postre único. Finalmente, hay spots para tomarte fotos y una terraza para comer tu helado mientras disfrutas las vistas.

La oferta de restauranes en Aztlán es muy amplia Cortesía Holanda

¿Cuánto cuesta la entrada a Aztlán en verano?

La entrada a Aztlán es gratuita, aunque esto incluye únicamente el acceso a las áreas comunes, espectáculos y espacios públicos. Si quieres acceder a las atracciones, el costo individual es de los 60 a los 120 pesos cada uno.

Tanto la Rueda Aztlán 360 como el simulador del Dr. Simi, tienen los precios más altos y no están incluidos en los paquetes, se pagan aparte. Sin embargo, los paquetes son una excelente opción si deseas subirte al resto de las atracciones. Aquí los costos:

Paquete Aztlán Plus : 488 pesos por persona e incluye el brazalete todo incluido.

: 488 pesos por persona e incluye el brazalete todo incluido. Paquete Aztlán Plus Plata : 675 pesos por persona y, además del brazalete todo incluido, viene con un paquete de alimentos y 15 por ciento descuento en alimentos y bebidas.

: 675 pesos por persona y, además del brazalete todo incluido, viene con un paquete de alimentos y 15 por ciento descuento en alimentos y bebidas. Paquete Aztlán Plus: 1, 420 pesos por persona. Además de lo anterior, incluye descuentos en souvenirs, fila rápida en la Rueda Aztlán, un vaso conmemorativo, entre otros beneficios.

Eso sí, toma en cuenta que estos costos son para entrar al parque y las atracciones. Durante la temporada del Mundial, si quieres ser parte de los espacios de Futlán, los costos varían según el tipo de partido que se juegue.

De igual modo, suelen lanzar promociones especiales por temporada. Por ejemplo, hasta el 20 de julio, por 200 pesos puedes tener acceso a la rueda Aztlán y el simulador Vuela México por el Mundo, ahorrando 40 pesos. Revisa el sitio web de Aztlán antes de lanzarte a la aventura.

Aunque todavía no se confirman otras actividades a realizar en el parque por las vacaciones de verano, no cabe duda de que se espera mucha diversión. Para que no se aburran los niños, toma nota de todo lo que puedes hacer en Aztlán esta temporada.