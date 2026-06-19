Entra al universo LEGO en Legoland: costos, ubicación y todo sobre el parque en Florida

¿Sabías que hay un parque de diversiones inspirado en LEGO? Legoland es un lugar mágico, ideal para niños y adultos que aman este universo. Conoce su historia y todos los detalles sobre el parque de Florida.

Aunque hoy pensamos en LEGO como sets para armar diferentes figuras y escenarios, su historia comenzó en 1932 en Dinamarca, con un carpintero que fundó una empresa que vendía juguetes de madera.

Con el tiempo se transformaron, primero en bloques de plástico interconectables (1949), que permitían a los niños explorar en su imaginación y creatividad para construir lo que quisieran. Con la evolución de las infancias y la forma de jugar, llegaron los sets.

En 1975 aparecieron los primeros habitantes de LEGO y a finales de la década de 1990 llegaron las colaboraciones con franquicias. De esta forma, dejó de ser solo para niños y se volvió uno de los pasatiempos favoritos de los adultos.

Reforzando el significado de su nombre, que viene de la frase danesa “leg godt” (jugar bien), LEGO ha expandido su filosofía al cine y los parques temáticos. Si no habías escuchado sobre Legoland, te contamos más sobre su historia.

Lo que empezó como juguetes de madera y bloques de construcción se transformó en un universo mágico Canva

Historia de Legoland, la materialización de un universo mágico

El primer parque de Legoland abrió sus puertas en 1968, en Billund, Dinamarca, donde todo comenzó. De hecho, se ubicó unto a la fábrica original. Desde un inicio, atrajo a miles de visitantes interesados en ver esculturas y ciudades hechas con bloques de Lego.

El resultado fue su expansión y hoy hay 11 parques en el mundo. ¿Qué los hace especiales? Legoland cuenta con atracciones interactivas para toda la familia, espectáculos en vivo, talleres de construcción, además de juegos mecánicos.

A diferencia de otros parques, está más enfocado en pequeños de 2 a 12 años, aunque todos encontrarán diversión.

Además, cuentan con hospedajes de diferentes tipos. Los más cercanos a México se encuentran en Estados Unidos, donde hay tres opciones: California, Florida y Nueva York. Para los que disfrutan del buen clima, conoce todo sobre Legoland Florida.

Actualmente existen 11 parques Legoland en el mundo Instagram Legoland Billund

¿Dónde está Legoland Florida?

Legoland Florida se encuentra en Winter Haven, una ciudad del condado de Polk, Florida. Esto lo ubica a aproximadamente una hora de Orlando y Tampa, por lo tanto, los aeropuertos más cercanos son los de ambas ciudades.

Lo más recomendable es rentar un automóvil para llegar hasta el parque, aunque también puedes contratar un taxi.

¿Cuánto cuesta ir a Legoland Florida?

Existen diferentes formas de disfrutar de Legoland Florida y, por lo tanto, diferentes precios. El boleto por un día para entrar a Legoland con el acuario incluido, va desde los 69 dólares por persona (mil 200 pesos mexicanos), aunque aumenta los fines de semana.

Para dos días, el precio va desde los 114 dólares (mil 980 pesos). Si deseas explorar el parque acuático de Legoland, existe el boleto multiparques, que va desde los 94 dólares para un día (mil 630 pesos) y los 139 dólares para dos días (2 mil 412), por persona.

De acuerdo a información de su sitio web, los niños a partir de los 2 años pagan entrada general, menores de esta edad entran gratis.

También tienen otras promociones, como la que incluye el acceso a 7 atracciones de Florida, incluyendo el parque temático y acuático de Legoland, desde 114 dólares por persona (mil 980 pesos), el pase anual y la opción de hospedaje con acceso a los parques y desayuno.

¿Qué hacer en Legoland Florida?

Legoland Florida se divide en el parque temático y el parque acuático, por lo que hay diversión para todos, aunque está principalmente enfocado en niños de 2 a 12 años.

El parque temático cuenta con más de 50 atracciones, experiencias interactivas y espectáculos. Entre estas destacan:

Miniland USA. Sorpréndete al descubrir ciudades como Nueva York, Las Vegas y Washington D.C. recreadas con millones de piezas LEGO.

The Dragon. Esta montaña rusa es perfecta para toda la familia, pues combina animatronics y velocidad moderada.

LEGO Ninjago World. Una muestra de las experiencias interactivas de Legoland es esta, donde tendrás que usar tus mejores movimientos para combatir enemigos virtuales.

El parque acuático de Legoland es ideal para refrescarte del calor del verano. El agua es la protagonista y está presente en diferentes atracciones, desde albercas hasta toboganes. Entre las atracciones destacan:

Joker Soaker. Esta zona de juegos interactiva destaca por sus toboganes, áreas para escalar y áreas con chorros de agua, además de una piscina infantil.

Piscina de Olas LEGO. Imagina que estás en el mar en esta alberca con movimientos que asemejan las olas, pero con la intensidad adecuada para que todos disfruten.

Twin Chasers. Para los amantes de la adrenalina, están estos toboganes entrelazados donde podrás deslizarte usando llantas flotadoras.

Si estás planeando tus vacaciones familiares de verano, anota al parque de Legoland en tu lista. Nada como adentrarte al universo de LEGO con atracciones para toda la familia, desde juegos interactivos y mecánicos, hasta toboganes acuáticos.