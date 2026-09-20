¿Qué es el turismo literario? Así puedes viajar a través de tus páginas favoritas

Para millones de personas, los libros son una forma de viajar a través de tus páginas favoritas. Pero esta actividad ya es una realidad con un nombre: turismo literario. ¿Qué es exactamente?

Cuando las palabras impresas de un libro son tan poderosas que nos impulsan a comprar un billete de avión para pisar los mismos lugares que nuestros personajes ficticios o autores favoritos, nos adentramos de lleno en un nuevo fenómeno del mundo de los viajes.

Esta vertiente especializada del turismo cultural no se trata solo de visitar monumentos icónicos; el viajero está en búsqueda de conexiones emocionales, historias que encarnan lo leído y experiencias inmersivas que borren la frontera entre la realidad y la ficción. El turismo literario satisface esa sed de magia: convierte la geografía en narrativa.

Casa de Shakespeare Exploring GB

¿Qué es exactamente el turismo literario?

El turismo literario es aquella modalidad de viaje motivada por el interés hacia autores, obras de ficción, poemas, entornos narrativos o el patrimonio bibliográfico de una región determinada.

Una simple esquina de calle en Dublín puede parecer completamente vulgar para un transeúnte cualquiera, pero para un lector apasionado de James Joyce, ese rincón exacto representa un hito sagrado en la peregrinación del Ulises.

Por ende, el turismo literario opera mediante un proceso de recreación mental: el viajero contrasta lo que leyó con los olores, sonidos y texturas del espacio físico que finalmente tiene ante sus ojos.

Hobbiton Canva

¿Cuáles son las vertientes del turismo literario?

Turismo biográfico o centrado en autores

Se enfoca en la vida personal y profesional del creador de la obra. Los fanáticos buscan entender la mente del escritor recorriendo los espacios físicos donde nació, creció, escribió sus obras maestras o donde descansan sus restos mortales.

Inmuebles preservados tal y como los habitó el escritor (por ejemplo, la casa de Jane Austen o la morada de William Shakespeare en Stratford-upon-Avon). Cafés, tabernas y restaurantes donde los autores se reunían a debatir o escribir o las tumbas de autores míticos que se han convertido en centros de peregrinación (como el cementerio del Père-Lachaise en París).

Turismo de escenario o ficción

El objetivo del viaje es pisar los escenarios donde sucedieron los acontecimientos relatados en las páginas de una novela o poema, sin importar si los personajes existieron en la vida real o fueron fruto de la invención del autor.

Un caso paradigmático es la dirección 221B de Baker Street en Londres. A pesar de que Sherlock Holmes es un personaje enteramente ficticio creado por Sir Arthur Conan Doyle, miles de personas visitan cada año el museo ubicado en esa dirección para fotografiar la sala de estar del detective victoriano.

O Hobbiton en Nueva Zelanda, todo un set de grabación hecho para las adaptaciones de El señor de los anillos y El Hobbit, las cuales puedes visitar y tener la experiencia de vivir entre hobbits.

Museo del Louvre Canva

Turismo bibliográfico e institucional

Orientada hacia el amor por el libro físico como objeto de arte, la historia de la imprenta, el coleccionismo y los templos del saber popular.

Lugares con arquitectura deslumbrante y colecciones centenarias (como la Biblioteca del Trinity College en Dublín o la Biblioteca Apostólica Vaticana). Establecimientos míticos que han sobrevivido al paso del tiempo o que destacan por su belleza única (como Shakespeare and Company en París o Livraria Lello en Oporto).

Ciudades famosas donde puedes hacer turismo literario:

Edimburgo: En 2004, la UNESCO otorgó a la capital de Escocia el título de Ciudad de la Literatura , por ser la cuna de titanes de la pluma como Sir Walter Scott, Robert Louis Stevenson, Sir Arthur Conan Doyle, Muriel Spark. Además, fue el refugio creativo donde J.K. Rowling dio vida a la saga de Harry Potter .

En 2004, la UNESCO otorgó a la capital de Escocia el título de , por ser la cuna de titanes de la pluma como Sir Walter Scott, Robert Louis Stevenson, Sir Arthur Conan Doyle, Muriel Spark. Además, fue el refugio creativo donde J.K. Rowling dio vida a la saga de . Dublín: Bloomsday , celebrado cada 16 de junio, es probablemente la mayor fiesta de turismo literario del mundo. Durante ese día, miles de personas se visten con trajes de época eduardiana para recrear paso a paso la jornada vivida por el personaje Leopold Bloom en la novela Ulises a través de las calles dublinesas.

, celebrado cada 16 de junio, es probablemente la mayor fiesta de turismo literario del mundo. Durante ese día, miles de personas se visten con trajes de época eduardiana para recrear paso a paso la jornada vivida por el personaje Leopold Bloom en la novela a través de las calles dublinesas. París: Durante la década de 1920, el barrio de Montparnasse y el Barrio Latino se convirtieron en el hogar de la llamada "Generación Perdida" de autores estadounidenses, liderada por Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald y Gertrude Stein. Además, puedes visitar la mítica librería Shakespeare and Company o el Museo de Louvre, escenario de distintas historias.

El turismo literario nos demuestra que los libros son puertas de doble vía: no solo nos permiten viajar con la mente sin salir de casa, sino que también nos invitan a salir al mundo real para entender mejor lo que leemos.