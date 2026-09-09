Ese libro que tanto disfrutaste puede hacer feliz a alguien más: dónde donarlo en CDMX

¿Tienes un estante lleno de libros que ya leíste y quieres darles una nueva oportunidad? En lugar de dejarlos acumulando polvo, puedes donarlos para que otras personas vuelvan a disfrutar de esas historias.

Los libros pueden acompañarnos durante años y convertirse en recuerdos muy especiales. Sin embargo, si tienes ejemplares que ya no utilizas y están en buenas condiciones, existen espacios en la Ciudad de México donde puedes donarlos para que continúen su camino y lleguen a nuevos lectores.

¿Dónde donar libros viejos en CDMX?

Si tienes libros en casa que ya no utilizas, existen distintas opciones a las que puedes recurrir para donar tus ejemplares y darles una segunda oportunidad.

Fundación Elena Poniatowska

Este espacio cultural, que cuenta con galería de arte, cursos y talleres, también tiene un programa de donación de libros que invita al público a llevar los ejemplares que desea compartir.

Los libros son clasificados y ordenados para posteriormente ser enviados a escuelas públicas, centros de readaptación y espacios comunitarios, donde pueden llegar a nuevos lectores.

Se reciben diferentes tipos de ejemplares, entre ellos literatura infantil y textos académicos, siempre que se encuentren en buenas condiciones.

Conforme a su página, para realizar la donación puedes acudir de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas. No es necesario hacer una cita.

Ubicación: José Martí No. 105, colonia Escandón, sección I, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11800.

Biblioteca Gregorio Samsa

Si buscas un lugar diferente para donar tus libros en CDMX, la Biblioteca Gregorio Samsa es una opción que puede sorprenderte, pues se encuentra dentro de la Central de Abasto.

Este espacio comenzó en 2014 y fue fundado por los hermanos Verónica, Gregorio, Luis y Carlos Tentle, comerciantes.

Además de descubrir esta biblioteca entre las naves del mercado más grande de la Ciudad de México, también puedes llevar libros en buen estado para donarlos.

La biblioteca se encuentra en el local 73 de la nave I-J, en el área de frutas y legumbres de la Central de Abasto de la CDMX, ubicada en avenida Río Churubusco s/n y Eje 6 Sur, colonia Central de Abasto, alcaldía Iztapalapa.

Reciclando Letras MX

Si además de ser amante de los libros te gustan los animales, Reciclando Letras MX puede ser una alternativa para darles una nueva vida a tus ejemplares.

De acuerdo con su información, los libros usados en buen estado que reciben y venden ayudan a generar recursos que se destinan con cosas para refugios de animales.

Puedes comunicarte directamente con el proyecto para conocer el proceso de donación. Reciben libros en buen estado, tanto en español como en inglés, aunque existen algunas excepciones: no aceptan libros académicos o tesis, ni ejemplares rotos o rayados.

Así que, si tienes libros que ya no utilizas, antes de dejarlos olvidados en un estante puedes buscarles un nuevo hogar. Ese libro que alguna vez te hizo reír, llorar o emocionarte puede convertirse en una nueva historia para alguien más.