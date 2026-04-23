¿Te toca trabajar el 1 de mayo? Así debe pagarte tu empresa

Si te toca trabajar este 1 de mayo, Día del Trabajo, y no sabes si te deben pagar doble, aquí te explicamos lo que dice la ley en México y cuánto te corresponde recibir.

Aunque para muchos es un día de descanso obligatorio, hay sectores que no paran. Si eres de los que sí trabajarán, es importante que conozcas tus derechos laborales para evitar dudas o malos entendidos con tu empresa.

¿Por qué se conmemora el 1 de mayo el Día del Trabajo?

El Día del Trabajo se conmemora a nivel mundial desde 1889, como un reconocimiento a la lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales.

En México, esta fecha comenzó a celebrarse en 1913, cuando organizaciones obreras impulsaron su conmemoración. Ese mismo año se realizó el primer desfile obrero, en el que participaron más de 20 mil trabajadores, marcando un momento clave en la historia laboral del país.

Fue hasta 1925, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, cuando el 1 de mayo se estableció oficialmente como día festivo.

Día del Trabajo 2026: cuánto te pagan si trabajas el 1 de mayo Foto: Canva

¿Cómo se paga si trabajas el 1 de mayo?

El 1 de mayo es un día de descanso obligatorio, según el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, si acordaste trabajar con tu empresa, tienes derecho a un pago adicional.

La ley establece que debes recibir:

Tu salario diario normal, más un salario doble por trabajar en día feriado; es decir, en total te deben pagar triple por ese día.

Día del Trabajo 2026: cuánto te pagan si trabajas el 1 de mayo Foto: Canva

¿Qué pasa si Trabajo el 1 de mayo y no me pagan?

Si laboraste el 1 de mayo y no recibiste el pago correspondiente, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) que brinda asesoría gratuita y puede ayudarte a defender tus derechos laborales.

Su oficina en CDMX se encuentra en: Eje 4 Norte No. 311, Colonia Santo Tomás, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02020.

¿Qué días son descansos obligatorios en 2026?

Si te preguntas por el resto de días de asueto que hay después del 1 de mayo, estos son los días feriados oficiales que quedan en el año:

16 de septiembre

16 de septiembre Tercer lunes de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre)

25 de diciembre

Día del Trabajo 2026: cuánto te pagan si trabajas el 1 de mayo Foto: Canva

Ahora ya lo sabes: si trabajas en un día festivo como el 1 de mayo, tienes derecho a un pago triple. Conocer esta información puede ayudarte a exigir lo que te corresponde.