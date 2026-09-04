ASUS ProArt PX13 GoPro Edition lleva la creación de contenido a otro nivel

La creación de contenido ha dejado de estar limitada a un estudio o una oficina. Para fotógrafos, videógrafos, diseñadores y desarrolladores, trabajar desde distintas locaciones exige equipos capaces de responder a proyectos cada vez más complejos sin sacrificar movilidad. En ese escenario aparece la ASUS ProArt PX13 GoPro Edition.

El equipo combina un formato compacto con componentes orientados a tareas profesionales, una propuesta especialmente atractiva para quienes pasan buena parte de su tiempo fuera del escritorio. Su diseño de 13 pulgadas y peso de 1.39 kilogramos buscan facilitar el traslado, mientras su estructura convertible permite adaptar la computadora a diferentes momentos del proceso creativo.

Potencia para transformar ideas en contenido

Uno de los principales argumentos de la ASUS ProArt PX13 GoPro Edition está en su capacidad de procesamiento. El equipo incorpora un procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, acompañado de hasta 128 GB de memoria LPDDR5X, una combinación pensada para enfrentar cargas de trabajo exigentes y aplicaciones que aprovechan funciones de inteligencia artificial.

El procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, permite ejecutar funciones avanzadas de Copilot+ y también de IA generativa local con una NPU que ofrece hasta 50 TOPS, además de potentes gráficos AMD Radeon, ideales para procesos creativos e incluso juegos.

Esta configuración permite trabajar con proyectos de edición de video, fotografía, renderizado 3D y desarrollo de software, además de facilitar procesos que requieren manejar múltiples aplicaciones de manera simultánea. ASUS señala que el equipo está preparado incluso para flujos de edición multicapa en 4K y tareas con material de alta resolución.

La capacidad de almacenamiento también busca acompañar este tipo de necesidades. La configuración puede alcanzar hasta 2 TB de SSD PCIe 4.0, espacio relevante para quienes trabajan con grandes bibliotecas de fotografías, clips de vídeo y archivos de proyectos.

A esta propuesta se suma una pantalla táctil ASUS Lumina OLED con resolución 3K, cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3 y precisión Delta E inferior a 1. Estas características cobran especial importancia para quienes necesitan revisar imágenes y trabajar con color de manera más precisa.

Cortesía

Un equipo pensado para crear en movimiento

La colaboración con GoPro también se refleja en la experiencia de uso. La ASUS ProArt PX13 GoPro Edition incorpora una tecla dedicada que permite abrir GoPro Player rápidamente, además de integración con StoryCube para facilitar la organización y gestión del material capturado.

El concepto cobra sentido para quienes documentan viajes, actividades al aire libre o proyectos audiovisuales en distintas locaciones. En lugar de separar la captura de la edición, la propuesta busca acercar ambas etapas mediante un equipo que pueda acompañar al creador durante todo el proceso.

Su bisagra de 360 grados amplía las posibilidades de uso y permite adoptar diferentes posiciones según la tarea. A esto se suma un diseño inspirado en GoPro, con acabados y detalles en tonos cian que refuerzan la identidad de esta edición especial.

Con esta combinación, la ASUS ProArt PX13 GoPro Edition plantea una idea clara: que la potencia profesional no necesariamente tiene que estar atada a un espacio fijo. Para quienes convierten imágenes, videos, proyectos digitales o ideas en contenido, contar con un equipo capaz de moverse al mismo ritmo puede convertirse en parte esencial de su proceso creativo.