Aprender cómo retirar el polygel sin dañar la uña es un paso fundamental para mantener la salud, fuerza y flexibilidad de la lámina ungueal natural tras lucir una manicura técnica.

El polygel es un sistema híbrido que combina la durabilidad del acrílico con la flexibilidad del gel, por lo que su retiro exige paciencia, delicadeza y el uso de los productos e instrumentos adecuados.

Forzar la extracción mediante tirones o arrancado manual desprende las capas queratínicas superiores de la uña, lo que provoca adelgazamiento extremo, descamación, fragilidad y dolor. Aplicar una técnica higiénica y respetuosa garantizará que tus uñas biológicas permanezcan intactas y listas para una futura aplicación.

¿Cómo retirar el polygel sin dañar la uña natural correctamente? Canva

Preparación previa y rebajado del volumen

Antes de aplicar cualquier solvente o realizar el limado fino, es imprescindible reducir el grosor general del material sintético. Comienza cortando el exceso de largo con un cortaúñas de acrílico o un alicate resistente.

A continuación, utiliza una lima de grano 100/180 o un torno eléctrico (e-file) con broca suave para retirar la capa superior de brillo (top coat) y aproximadamente el 70% del espesor del polygel. Realiza movimientos suaves, uniformes y en una sola dirección para evitar la acumulación de fricción térmica que pueda causar ardor en la base de la uña. Detén el desbaste antes de rozar la uña natural.

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Métodos seguros para disolver o limar los restos

Una vez reducido el volumen, puedes elegir entre dos metodologías seguras para quitar el residuo delgado de la uña. El primer método es el remojo con acetona pura: empapa trozos de algodón en acetona concentrada, colócalos sobre cada uña y envuélvelos firmemente con papel aluminio durante 15 a 20 minutos. El calor retenido ablandará el material, permitiendo que se desmorone fácilmente con un empujador de cutícula de madera o metal.

Si prefieres evitar químicos deshidratantes, la segunda opción consiste en utilizar una lima manual de grano muy suave (240) para desgastar la capa sobrante con paciencia hasta exponer suavemente la uña biológica.

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Limpieza final y pulido de la uña natural

Tras retirar la mayor parte del producto, quedan pequeños vestigios adheridos. Utiliza un bloque pulidor de grano fino para unificar la superficie con trazos muy suaves, eliminando cualquier resto imperceptible sin rebajar el grosor de tu uña.

Cepilla el polvo acumulado y limpia el área con un paño humedecido en alcohol isopropílico. Este paso de higiene permite evaluar el estado real de la uña, verificar que no existan filtraciones ni humedad atrapada y dejar la superficie lisa, impecable y perfectamente preparada para el tratamiento posterior.

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Cuidados posteriores e hidratación profunda

El proceso de retiro, sumado al uso de limpiadores o acetona, tiende a resecar la queratina natural y la piel periungueal. Para restaurar la barrera lipídica, aplica generosamente un aceite nutridor para cutículas a base de almendras, jojoba o vitamina E, dando un ligero masaje en cada dedo durante un par de minutos.

Complementa el tratamiento colocando una crema de manos ultra hidratante. Si planeas tomar un descanso del esmaltado, aplica una capa de base fortalecedora con queratina o calcio para blindar tus uñas naturales contra roturas diarias.