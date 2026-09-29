¿Belice se separó de México? Así terminó siendo vecino y no un estado más del país

La frontera sur de México revela una geopolítica que muchos pasan desapercibida; por ejemplo, Belice y su relación con nuestro país. ¿Cómo terminó siendo vecino y no un estado más? ¿Por qué se separó?

La historia de México señala a Belice como parte de la Nueva España pero, hoy en día, es una de las naciones hispanohablantes que integran la región de Centroamérica. Un Estado independiente cuya lengua oficial es el inglés, con una rica mezcla cultural afrocaribeña y maya, y una estructura institucional moldeada por la tradición parlamentaria británica.

Esta diferencia cultural y lingüística nos hace preguntarnos en qué momento Belice se independizó de México y por qué. ¿Fue un evento como el sucedido en la frontera norte?

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Belice como parte de la Nueva España

Durante el dominio de la Corona Española sobre América, el territorio que hoy ocupa la República de Belice formaba parte de la jurisdicción nominal de la Capitanía General de Yucatán, la cual estaba integrada dentro del vasto Virreinato de la Nueva España.

Sin embargo, las autoridades españolas nunca lograron ejercer un control efectivo ni un poblamiento permanente en esa selva tropical; de ahí que se convirtiera en el refugio perfecto para marinos, piratas y bucaneros británicos durante el siglo XVII.

Estos colonos ingleses, conocidos popularmente como baymen, descubrieron pronto la extracción de maderas preciosas, en especial el palo de Campeche (esencial para la industria textil europea por sus tintes) y el caoba.

A medida que el valor de la madera aumentaba, las fricciones entre Madrid y Londres se intensificaron. Tras diversos enfrentamientos navales y expediciones de desalojo que no rindieron frutos, la diplomacia internacional tuvo que intervenir.

Mediante acuerdos firmados en el siglo XVIII (como el Tratado de Versalles de 1783 y la Convención de Londres de 1786), España otorgó licencias comerciales a los súbditos británicos para que pudieran cortar y exportar madera en una zona delimitada entre el río Hondo y el río Belice.

Pero España jamás cedió la soberanía territorial. Otorgó únicamente usufructo; es decir, un permiso de explotación comercial conservando el dominio eminente sobre el suelo. No obstante, los británicos aprovecharon cada resquicio de estos acuerdos para expandir sus asentamientos más allá de los límites pactados, construyendo poblados permanentes e instituyendo sus propias normas de gobierno local.

Historia de Belice y México Memoria Política de México

¿Cuándo se separó Belice de México?

Después de la Independencia de México en 1821, el país reclamó como propios todos los territorios que anteriormente pertenecían al Virreinato de la Nueva España, lo que teóricamente incluía a la península de Yucatán y, por extensión, la franja costera de Belice.

Pero mientras México atravesaba una etapa de profunda inestabilidad política, guerras civiles e intervenciones extranjeras, los colonos británicos en Belice continuaban consolidando su presencia económica, social y administrativa sin la menor interferencia del gobierno mexicano.

El escenario geopolítico se complicó aún más con el colapso del Primer Imperio Mexicano y la posterior disolución de la República Federal de Centro América. La República de Guatemala también invocó el principio de uti possidetis para reclamar la totalidad del territorio de Belice, argumentando que la zona caía bajo la jurisdicción de la antigua Capitanía General de Guatemala.

Después, en 1847, se inició la Guerra de Castas en Yucatán. Esta rebelión de los indígenas mayas contra la población criolla y mestiza sumió a toda la península en un estado de violencia extrema que amenazó con destruir la estructura social y económica de la región.

La colonia británica denominada Honduras Británica suministró de armas a los mayas rebeldes; México carecía de la fuerza naval y militar en el Caribe para sellar la frontera por las armas, lo que dejó a la diplomacia como la única vía de solución realista.

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La separación oficial de Belice y México

A finales del siglo XIX, bajo la presidencia de Porfirio Díaz, la política exterior de México priorizó la delimitación clara de todas sus fronteras internacionales y la atracción de inversiones extranjeras.

En este contexto, el canciller mexicano Ignacio Mariscal entabló negociaciones con el enviado diplomático británico, Sir Spencer St. John. Tras reuniones y debates parlamentarios, el 8 de julio de 1893 se firmó formalmente en la Ciudad de México el Tratado sobre Límites entre México y Honduras Británica (conocido históricamente como el Tratado Mariscal-Spencer).

México renunció formalmente a cualquier reclamo histórico de soberanía que pudiera haber tenido sobre la mitad norte del territorio de Honduras Británica, hoy conocido como Belice.

Se estableció una línea divisoria clara, estable y reconocida por la mayor potencia naval del mundo, evitando futuros roces bélicos. Y se garantizó a perpetuidad que las embarcaciones mexicanas (tanto comerciales como militares) pudieran navegar libremente por las aguas territoriales beliceñas para acceder a la Bahía de Chetumal sin pagar impuestos de paso.

En la década de 1970, Honduras Británica cambia oficialmente su nombre al de Belice. El 21 de septiembre de 1981, Belice proclama finalmente su independencia formal del Reino Unido.

Belice se separó de México como resultado de siglos de disputas imperiales, asentamientos madereros irregulares, rebeliones indígenas y negociaciones diplomáticas donde lo mejor fue considerarlo vecino y no parte del territorio mexicano.