Así puedes ir gratis a la experiencia LEGO Play House en Ciudad de México 

“Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a esta increíble experiencia llena de creatividad, diversión y miles de bricks para que puedan armar sus figuras favoritas”, así es como los anfitriones de LEGO Play House reciben a los niños y sus papás a la experiencia pensada exclusivamente para ellos en el mes del niño.

Grupo LEGO pensó que este año, para celebrar a los niños y darles opciones más allá de una pantalla a los papás, tomar una casona en la calle de Carlos Dickens y convertirla en un espacio 100 por ciento mágico sería un acierto a la imaginación.

Son tres las temáticas que se encuentran dentro de este espacio completamente vibrante y lleno de color en donde los niños de cuatro a 13 años pueden darle vuelo a su creatividad. Los pequeños amantes de los animales y la fantasía podrán explorar la Guardería para mascotas y el Cuarto unicornio fantasía, donde podrán construir y crear a sus propias criaturas de bricks. Para los fanáticos de la velocidad, el Taller de armado de coches y el Autopistas Room son el lugar perfecto para diseñar, construir y probar sus propios vehículos de carreras.

Las construcciones disponibles cuentan con instructivos para guiar a los pequeñines en su experiencia con los bricks. Héctor López

Cada espacio está pensado con lugares definidos para que los niños puedan sentarse y, con instructivo en mano, puedan ir creando unicornios, a Stitch, animalitos de granja, un auto de carreras o un auto-truck, los cuales, al terminarlos, se los pueden llevar con ellos.

La logística es sencilla. Grupos de máximo 50 personas tienen un tiempo determinado para hacer el recorrido por las tres temáticas. En cada una se encuentran anfitriones que reciben a los chicos y a sus papás, les entregan los bricks en una bolsita de lo que quieren crear y los ayudan guiándolos para que lo vayan armando.

Van a tener 30 minutos para realizar su recorrido; la mitad de este tiempo es para que puedan armar sus figuras. Recuerden que solamente pueden armar una figura por niño”, explican los anfitriones en lo que es la recepción de la experiencia.

También hay espacios en donde se pueden tomar fotografías junto a carros deportivos y unicornios gigantes, además de que durante todo el espacio hay una exhibición de piezas de colección de LEGO que se pueden ver.

Además, contamos con diferentes espacios para que puedan interactuar con los pequeños, como spots para fotografías; tenemos un cuarto para poder dibujar y un cuarto de pista donde van a poder probar los automóviles que hayan creado”, comentan.

Durante el recorrido también se encontrarán con códigos QR, los cuales llevan directamente a la tienda virtual, en donde se puede realizar una compra y, una vez que se reciba la confirmación de la compra que se hizo, al término del recorrido y mostrando este comprobante, los chicos recibirán un regalo sorpresa adicional. Se puede elegir entre dos modelos de LEGO: un clásico o uno inspirado en una película.

Pero en LEGO Play House la seguridad también es algo importante. La edad para construir una pieza está limitada a un mínimo de cuatro años por cuestiones de seguridad, pero los más chiquitos tienen la oportunidad de disfrutar también en el cuarto donde hay una alberca de pelotas donde pueden jugar.

Les pedimos en todo momento cuidarnos entre todos; es muy importante no correr dentro de la casa. Papás y mamás, recuerden que no podemos descuidar a los pequeños ni un solo momento para evitar accidentes; y pequeños, está prohibido introducir a la boca alguna pieza para evitar asfixia”, dicen los chicos.

LEGO Play House se encuentra en actividades desde el pasado 1 de abril y estará abierta hasta el próximo 3 de mayo. Las citas con mayor demanda son las de sábados y domingos, y las de esta semana de vacaciones se encuentran agotadas. Para el 30 de abril aún hay espacio, ¡córrele!

Los niños pueden construir Stitches o hasta automóviles de carrera. Héctor López

¿Cómo ir?

Esta experiencia es completamente gratuita, pero tiene un orden. Para poder tener acceso se debe agendar la visita en la página de The Mansión EstiloDF a través de un registro. Ahí se elige el día y el horario entre las 13:00 y las 17:30 horas.

Si por alguna razón no se tiene una visita agendada, se puede ir en un horario desde las 11:00 hasta las 12:30 horas; para el acceso se dará una de las 200 fichas, pero los anfitriones recomiendan tener una visita ya en el calendario.

Recuerda que la LEGO Play House está ubicada en Carlos Dickens No. 18, en Colonia Polanco, en la Ciudad de México.