¿Cuánto cobraron Messi y Cristiano? La millonaria campaña de LEGO que se volvió viral

LEGO volvió a sacudir el mundo del deporte, esta vez al juntar en una misma campaña a cuatro de las máximas figuras del futbol mundial: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr., en un comercial que ya es tendencia global rumbo al Mundial 2026.

El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, el video acumuló millones de reproducciones y desató conversación en redes sociales, posicionándose como una de las campañas más virales del año.

Pero detrás del espectáculo también hay cifras que llaman la atención. De acuerdo con estimaciones del mercado, Cristiano Ronaldo habría sido el mejor pagado, con ingresos cercanos a 3.5 millones de dólares por publicación, mientras que Lionel Messi rondaría los 2.6 millones.

Más abajo en la lista aparecen Kylian Mbappé, con aproximadamente 850 mil dólares por posteo, y Vinícius Jr., quien habría recibido cerca de 325 mil dólares. Números que reflejan el peso mediático de cada estrella en la era digital.

En total, la inversión de LEGO alcanzaría los 8 millones de dólares solo en redes sociales, dejando claro que el futbol sigue siendo una de las plataformas más poderosas para conectar con audiencias globales.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, las marcas no escatiman en recursos y apuestan por los nombres más grandes del deporte para dominar la conversación. Y esta vez, LEGO no solo armó figuras, armó un auténtico “dream team” del marketing.